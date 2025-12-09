Вже до весни: експерти розібрали, за яких умов Україна та Росія підпишуть мирну угоду

Активна робота з мирним планом США триває. Україна консультується з європейськими лідерами, аби виграти вигідні умови для закінчення війни. Однак, стверджують експерти, необхідно подолати кілька головних викликів.

Роль Європи та США у переговорному процесі важко переоцінити, але їхні погляди збігаються не у всьому. Спеціально для 24 Каналу експерти розібрали, чи реалістично подолати розбіжності, коли насправді вдасться підписати мирну угоду і чи вдасться це зробити без участі США.

Коли справді можуть підписати мирну угоду?

Дональд Трамп заявив, що вже представив мирний план Росії та Україні. За його словами, Росія нібито згодна з усіма пунктами, а українська делегація й узагалі "в захваті" від його пропозиції. Однак, додав Трамп, що Володимир Зеленський буцімто навіть не читав плану. Згодом у Верховній Раді спростували дивну заяву лідера США.

Політолог та військовослужбовець ЗСУ Кирило Сазонов зауважив, що навряд чи є план, який одночасно міг би влаштувати і Росію, і Україну, як про це говорить Трамп.

Немає такої угоди, яка зараз може влаштувати всіх. Можливо, умови для такої угоди будуть на початку весни чи взимку – це оптимістичний сценарій – але точно не зараз,

– підкреслив військовий.

Водночас ще чинний представник Трампа у питаннях України Кіт Келлог заявив, що мирний процес уже "на фінішній прямій". Лише два питання гальмують ухвалення остаточної угоди – контроль над Донеччиною та ЗАЕС.

"Щодо ЗАЕС – там справді є питання, але технічного характеру. Його реально розв'язати. А ось питання щодо Донеччини справді не можуть владнати. Ми чудово знаємо позицію Росії, вони хочуть, щоб звідти вийшли українські війська, інакше – вони відберуть область силою. Але це нереалістично. Тому, мені здається, найближчим часом нас чекає не підписання мирної угоди, а другий, третій раунд перемовин", – констатував Сазонов.

Політолог також зауважив, що важливу роль може зіграти економічна ситуація в Росії. Якщо посиплеться економіка, Путін не зможе продовжувати війну та погодиться на реальні умови мирної угоди. Реальна й ситуація, за якої впаде український фронт, але таку можливість військовий вважає малоймовірною. Тож наразі українцям варто чекати нових раундів перемовного процесу.

Якою є роль Європи у переговорах?

Керівник Центру громадської аналітики "Вежа" Валерій Клочок зазначив, що весь переговорний процес справді може призвести до замороження війни. Зокрема, президент США Дональд Трамп наполегливо просуває саме цей варіант, не турбуючись про умови настання перемир'я.

Однак у переговорах з'явився ще один суб'єкт, якому не байдуже на умови закінчення війни, – Європа.

Візит Зеленського до Лондона пов'язаний з одним із найболючіших питань для Європи – хто гарантуватиме континенту, що після замороження війни не розпочнеться війна Росії проти європейської країни. Для них це найважливіша тема. Але ми бачимо хаотичні заяви з боку європейських лідерів,

– зауважив Валерій Клочок.

Наприклад, Еммануель Макрон, після поїздки до Китаю, де не зміг домовитися з Сі про тиск на Путіна, висловлює дещо менше оптимізму. Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц дедалі критичніше оцінює пропозиції США щодо мирного плану, скептично ставлячись до деяких вимог Трампа.

Так чи інакше європейці відіграватимуть одну з ключових ролей у мирному процесі, розуміючи, що мовиться і про їхню безпеку. Нещодавно також стало відомо, що країни ЄС готові гарантувати Україні кредит на понад 200 мільярдів доларів. Проте невідомо, чи мовиться про період воєнного, чи мирного часу.

"Європа розглядає 2 ключові питання: гарантії безпеки та фінансування України, аби ми були для них захистом від російської агресії. Це складна історія, адже у переговорах фігурує лиш Британія, Франція та Німеччина. Це свідчить про роз'єднання Європи, частина якої спостерігає за всім звіддаля, а інша розуміє, що їх російська агресія може торкнутися перших", – наголосив аналітик.

Попри все аналітик вважає, що шанси досягнення мирної угоди є високими. Оскільки європейці потрапили у пастку своєї поступливості, неквапливості та відсутності об'єднаної позиції. Через це їм доведеться піти на багато поступок і по своїх питаннях.

Чи можливо закінчити війну без втручання США?

Неодноразово президент США наголошував, що є розчарований або Зеленським, або Путіним з тих чи інших причин. Цілком однозначно Трамп говорив і те, що США можуть вийти з перемовного процесу, якщо найближчим часом не вдасться досягнути жодних успіхів.

Керівник Центру аналізу та стратегій та політолог Ігор Чаленко зазначив, що без США закінчити війну справді може бути важко. Від цього не виграють ані українці, ані навіть росіяни.

Трамп, попри всі негативні сторони його діяльності, він все ж набрав серйозний політичний тренд, намагаючись закінчити активну фазу війн. Його не цікавлять умови. Він хоче зупинити бойові дії та почати зароблять – з усіма: Україною, Росією, ЄС. Але якщо Трамп таки вийде з перемовного процесу, на жаль, ми втратимо можливість швидшого завершення війни,

– зауважив політолог.

Через те Україні доводиться обережно підтримувати темпи мирного процесу, наповнюючи його власними інтересами, але й, щоб вони трималися в рамках плану Трампа. Над цим йде активна робота. Зокрема, Володимир Зеленський повідомив, що мирний план ще раз переглянуть і вже 9 грудня відправлять його на перегляд Вашингтону.

"Поки триває ця робота, ми маємо позитивні результати щодо програми PURL, на Різдво США вже готують новий пакет за її кошти. Ми продовжуємо отримувати розвіддані, отримуємо зв'язок через Starlink, попри ексцентричність Ілона Маска. Зараз нам важливо показати деструктив Путіна", – додав Чаленко.

Така робота триває, адже українські посадовці активно співпрацюють зі США у питаннях мирного плану, однак не переступаючи власні інтереси. Росія ж лише може відмовлятися від пропозицій Вашингтона та Києва, що негативно впливає на їхнє сприйняття. Усе це може зрештою мати вагомий вплив на перемовний трек та його результати.

