Сколько еще лет Россия может воевать: ответ эксперта

Россия не сможет воевать вечно. Скоро она не будет иметь денег для продолжения своей агрессии.

Такое мнение высказал известный эксперт по российской внешней политике Александр Габуев, старший научный сотрудник Берлинского центра Карнеги по изучению России и Евразии в интервью для Handelsblatt, передает 24 Канал.

Сколько еще Россия сможет воевать?

По словам эксперта, у Москвы осталось денег только на 12 – 18 месяцев войны. А дополнительные санкции могли бы сократить этот срок.

Габуев объясняет, что хотя Трамп и хочет завершить войну, он почти не давит на Путина. Поэтому Кремль считает, что может тянуть переговоры и в дальнейшем.

Путин все еще выдвигает нереалистичные требования и не планирует отступать.

Чтобы сделать войну для России финансово непосильной, санкции, по словам эксперта, нужно усилить и строже контролировать. В частности, не позволять Китаю, Индии или ОАЭ обходить ограничения и покупать российскую нефть. Это должно делаться ежедневно и очень жестко, чего сейчас нет.

Если санкции усилить, а Украина и в дальнейшем будет получать оружие и деньги, продолжительность войны можно сократить до менее чем 18 месяцев.

В то же время немецкий эксперт Карло Масала более осторожен. Он говорит, что такие точные прогнозы ненадежны, потому что никто не знает, какие ресурсы Россия еще может или захочет мобилизовать.

Что известно о последних санкциях Запада против России?