Когда завершится война в Украине: социологи спросили поляков, и результаты мрачные

В Польше, как и во многих странах, 2026 год начался с прогнозов, а еще с опросов. Поляки высказались, чего ожидают в наступившем году.

Почему поляки не верят в скорое окончание войны?

Большинство опрошенных жителей Польши, 59,6 процента, не верят, что война в Украине закончится в 2026 году. Среди них есть сторонники как власти, так и оппозиции. Другого мнения придерживаются лишь 21,6 процента, то есть каждый пятый поляк. Еще 18,9 процента не определились.

Интересно! В конце декабря Дональд Туск заявил, что мир в Украине на горизонте и речь идет вообще о неделях.

А как насчет войны в Европе?

The Economist тоже привел данные опроса, правда, они касались мнений о возможности большой войны в самой Европе. 77 процентов поляков считают, что существует высокий риск войны с Россией в ближайшие годы. В то же время 58 процентов убеждены, что не смогут защитить свою страну от Путина.

Что думают украинцы об окончании войны?

КМИС провел опрос и показал: только 16 процентов украинцев ожидают, что в первой половине 2026 года война завершится. 62 процента украинцев готовы терпеть войну столько, сколько будет необходимо – такая цифра была и в сентябре.