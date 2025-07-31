Комитет Сената США по делам ассигнований в четверг, 31 июля, одобрил законопроект о военных расходах в 2026 году, увеличив их на 2,6%.

Согласно ему, 1 миллиард долларов будет направлен на помощь Украине, несмотря на отсутствие этого в бюджетном запросе администрации Дональда Трампа. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на агентство Reuters.

Смотрите также Мы не видим прогресса, – Рубио заявил, что США имели новые контакты с россиянами на этой неделе

Что известно об этом?

Комитет одобрил 852 миллиарда долларов для Министерства обороны на следующий финансовый год, который закончится 30 сентября 2026 года, что на 21,7 миллиарда долларов или на 2,6%, больше, чем указывал ранее в запросе Дональд Трамп.

Теперь этот законопроект направят на общее голосование в Сенат. Его поддержали 26 законодателей, еще 3 – были против. Это свидетельствует о значительной поддержке соответствующей инициативы как со стороны демократов, так и республиканцев.

Законопроект предусматривает 800 миллионов долларов на Инициативу содействия безопасности Украины (USAI) и 225 миллионов долларов на Балтийскую инициативу безопасности, значительная часть которых в конце концов идет на поддержку Украины в войне против вторжения России,

– говорится в публикации.

Сенатор Крис Кунс от штата Делавэр, ведущий демократ в подкомитете по вопросам оборонных расходов заявил, что таким образом поддержка Украины со стороны Соединенных Штатов фактически составит миллиард долларов.

К слову, WSJ писало, что республиканцы разработали новый механизм поставки вооружения украинской армии. Соответствующий законопроект рассмотрят позже в этом году, однако он уже получил положительные отзывы в Белом доме.