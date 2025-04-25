США показали "финишную прямую": Рубио призывает Украину и Россию двигаться к завершению войны

Государственный секретарь США Марко Рубио заявил, что Украина и Россия должны согласиться с тем, что войну уже можно закончить. США якобы указали сторонам на "финишную прямую".

Об этом 24 Канал пишет со ссылкой на комментарий Рубио, которого цитирует The Guardian.

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США указывают Украине и России, как можно достичь мира

Госсекретарь США Марко Рубио заявил, что Россия и Украина должны двигаться к завершению войны. В частности, обстрел Киева 24 апреля, в котором погибли 12 человек и более 100 пострадали, должен напомнить сторонам, почему боевые действия необходимо прекратить.

Мы показали им путь вперед. Мы обсудили эти идеи... Мы показали им финишную прямую... Мы видим финишную линию, но они оба должны туда добраться. Мы сделаем все возможное, чтобы помочь им добраться туда, но они должны в конце концов сказать "да",

– заявил Марко Рубио.

Госсекретарь добавил, что для завершения войны Соединенные Штаты "оказывают сильное давление на обе стороны".

Напомним, США бойкотировали переговоры в Лондоне 23 апреля из-за того, что Украина якобы отказалась "признать Крым российским". На встречу должен был приехать и Марко Рубио, однако он отменил свой визит в Лондон.

Предложение по Крыму, вероятно, было ключевым в мирном плане США. После этого предполагалось прекращение огня по всей линии фронта. Поэтому отказ Украины от этого шага мог повлиять на то, что запланированные переговоры сорвались.