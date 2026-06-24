Поляки скромно умалчивают об этом: аналитик рассказал, что скрывается за истерикой Варшавы в адрес Украины

Президент Зеленский не поедет в Гданьск на конференцию по восстановлению Украины; решение об этом было принято еще до отмены его награждения орденом "Белого орла". Вместо президента украинскую делегацию возглавит вице-премьер Юлия Свириденко.

Руководитель Центра общественной аналитики "Вежа" Валерий Клочок пояснил 24 Каналу, что это решение абсолютно верное, поскольку речь идет о неполитическом саммите, который, вероятно, окажется "пустым" с точки зрения инвестиций.

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Использует ли Навроцкий исторические темы для политической игры?

По словам аналитика, предыдущие саммиты в Риме и Берлине никак не способствовали притоку инвестиций в Украину, потому что война продолжается. Любой инвестор интересуется безопасностью, ведь если безопасности нет, он не будет вкладывать деньги в страну, находящуюся в состоянии войны.

Но все присматриваются, чтобы заработать, когда война закончится. Не случайно польские предприниматели вместе с украинскими призвали обоих президентов к примирению. Отсутствие политизации этого процесса — это очень правильно. Организаторы форума не пригласили на это мероприятие и президента Польши. И это хорошо. Я считаю это первым шагом к деэскалации и без того сложных отношений,

– сказал Клочок.

В то же время поляки не могут вмешиваться во внутреннюю политику Украины. Аналитик подчеркнул, что исторические претензии лучше оставить на усмотрение историков. Ведь сейчас Украина и Польша стоят перед общей российской угрозой.

Однако при нынешней риторике нельзя исключать и "заигрываний" польских властей с Путиным. Ведь будущее соглашение о завершении войны обязательно должно содержать гарантии безопасности для Польши и Европы. Поэтому, вероятно, именно таким образом Навроцкий, заявляя о недовольстве УПА, пытается подыграть Москве.

Проведенные в Украине эксгумационные раскопки тел поляков пока не подтверждают массовых убийств со стороны воинов УПА — раскопки есть, а информации нет, и поляки об этом скромно молчат.

"Хотелось бы, чтобы украинские власти проявили дипломатическое чутье и смягчили отношения с поляками, ведь многие украинцы в Польше сталкиваются с дискриминацией и издевательствами над детьми в школах – несмотря на то, что украинцы защищают Европу на восточном фронте", – сказал Клочок.

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