На фоне противостояния: Индия привела в готовность авиацию, а Пакистан провел ракетное испытание

Индийская авиация находится в состоянии боевой готовности на фоне конфликта с Пакистаном. Также известно, что Пакистан провел второе за 3 дня ракетное испытание.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Indian Express и Reuters.

Смотрите также Пакистан созывает Совбез ООН из-за действий Индии

Напряженность между Индией и Пакистаном

В издании Indian Express пишут, что командующий индийскими военно-воздушными силами Амар Прит Сингх провел встречу с главой правительства Индии Нарендрой Моди. Во время встречи он проинформировал премьера об общей готовности ВВС в контексте возможного ответа на нападение на туристов в Кашмире.

Источники издания говорят, что во время встречи Сингх и премьер-министр обсудили ситуацию с безопасностью и варианты действий, имеющиеся на столе.

Также указывается, что премьер Индии проводил встречу с командующим индийских ВМС адмиралом Динешем Трипатхи, где они обсуждали ситуацию в северной части Аравийского моря.

Собеседники издания в оборонном ведомстве отмечают, что ВМС готовы действовать по любому варианту, как только будут отданы соответствующие распоряжения.

Пакистан провел ракетное испытание

В Reuters пишут, что в понедельник Пакистан провел второе за три дня ракетное испытание после того, как власти страны заявили, что готовятся к агрессии со стороны Индии.

Пакистанская армия заявила, что провела испытания ракеты класса "земля-земля" серии Fatah с дальностью полета 120 километров. Это произошло через два дня после успешного запуска баллистической ракеты класса "земля-земля" серии Abdali с дальностью полета 450 километров.

Премьер-министр Шехбаз Шариф заявил, что успешный испытательный запуск "дал понять, что оборона Пакистана в надежных руках". В Reuters указывают, что недавно Исламабад заявил, что имеет разведывательные данные о том, что Нью-Дели намерен вскоре начать военные действия против него.