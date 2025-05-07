Пакистан нанес ответные удары по целям в Индии
- Индийские вооруженные силы атаковали пакистанские "объекты террористической инфраструктуры" 6 мая.
- Пакистан пообещал ответить – в индийском Кашмире якобы поражено более 10 целей, в частности авиабазу Сринагар.
Вечером вторника, 6 мая, вооруженные силы Индии точечно атаковали пакистанские "объекты террористической инфраструктуры". Там не замедлили с ответом – Пакистан "начал процесс возмездия".
Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Clash Report. В индийском Кашмире якобы поражено более 10 целей, в частности авиабазу Сринагар.
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Что известно о конфликте
Сначала в Индии заявили об операции под кодовым названием "Синдур", в рамках которой были точечно атакованы объекты на территории Пакистана, в частности Кашмир. Целью якобы стали исключительно террористические лагеря, а не военные объекты.
Позже в Пакистане пообещали ответить на "провокацию".
Позвольте мне сказать это недвусмысленно: Пакистан ответит на это в то время и в том месте, которые он сам выберет. Эта отвратительная провокация не останется без ответа,
– заявил представитель армии Ахмед Шариф Чаудхр.
К слову, по информации Clash Report, индийские ракеты могли поразить мечеть Масджид-е-Субхан в Бахавалпуре, провинция Пенджаб.