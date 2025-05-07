Пакистан нанес ответные удары по целям в Индии

Вечером вторника, 6 мая, вооруженные силы Индии точечно атаковали пакистанские "объекты террористической инфраструктуры". Там не замедлили с ответом – Пакистан "начал процесс возмездия".

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Clash Report. В индийском Кашмире якобы поражено более 10 целей, в частности авиабазу Сринагар.

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Что известно о конфликте

Сначала в Индии заявили об операции под кодовым названием "Синдур", в рамках которой были точечно атакованы объекты на территории Пакистана, в частности Кашмир. Целью якобы стали исключительно террористические лагеря, а не военные объекты.

Позже в Пакистане пообещали ответить на "провокацию".

Позвольте мне сказать это недвусмысленно: Пакистан ответит на это в то время и в том месте, которые он сам выберет. Эта отвратительная провокация не останется без ответа,

– заявил представитель армии Ахмед Шариф Чаудхр.

К слову, по информации Clash Report, индийские ракеты могли поразить мечеть Масджид-е-Субхан в Бахавалпуре, провинция Пенджаб.