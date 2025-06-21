Израиль нанес авиаудар по ядерному объекту Ирана в Исфахане: в МАГАТЭ отреагировали

ЦАХАЛ заявил, что провел масштабную серию ударов по Ирану. Под атакой оказался ядерный объект в Исфахане и 4 пусковые установки.

Удар по объекту в Исфахане подтвердили в МАГАТЭ. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на The Times of Israel и МАГАТЭ.

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Израиль атаковал ядерный объект Ирана в Исфахане

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявила о масштабной воздушной операции против ряда стратегических объектов в Иране. Для ударов задействовали около 50 истребителей, которые нанесли более 150 ударов по военным целям.

Одной из ключевых целей стал объект в городе Исфахан – завод по производству центрифуг для обогащения урана. По сообщениям израильских военных, повреждены также другие объекты иранской оборонной инфраструктуры в районе Исфахана.

Кроме того, нейтрализовано по меньшей мере четыре пусковые установки баллистических ракет до того, как те успели нанести удары по Израилю. Также атакам подверглись грузовики, служившие мобильными платформами для запуска беспилотников, склады боеприпасов, объекты противовоздушной обороны и иранские радары.

В Международном агентстве по атомной энергии (МАГАТЭ) подтвердили атаку на предприятие по производству центрифуг в Исфахане. Генеральный директор агентства Рафаэль Гросси отметил, что ядерные материалы на объекте отсутствуют, поэтому риска радиационного загрязнения нет. Объект, по его словам, ранее находился под мониторингом МАГАТЭ в рамках Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД).

Это уже третий иранский объект, связанный с ядерной инфраструктурой, который подвергся израильскому удару за последнюю неделю. До этого были атакованы исследовательский центр в Тегеране и цех в Караджи, где производили и тестировали роторы и другие компоненты для центрифуг.