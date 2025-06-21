Об этом сообщили трое иранских чиновников, знакомых с его чрезвычайными протоколами безопасности. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на New York Times.

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Хаменеи выбирает преемника

После масштабных воздушных атак Израиля, которых не видела Исламская Республика со времен войны с Ираком в 1980-х, 86-летний Хаменеи находится в укрытии. Там он проводит кадровые перестановки среди руководителей блока безопасности и определяет план действий в случае своей гибели. В частности, он уже назвал трех потенциальных преемников на пост верховного лидера, поручив Ассамблее экспертов как можно быстрее выбрать кандидата.

Этот шаг стал беспрецедентным: обычно избрание нового лидера занимает месяцы и проходит в режиме кулуарного отбора, но теперь Тегеран готовится к быстрой смене власти, чтобы сохранить управляемость государством.

Верховный лидер имеет огромные полномочия: он является главнокомандующим Вооруженных сил Ирана, а также главой судебной, законодательной и исполнительной ветвей власти. Он также является Вали Факихом, что означает высший хранитель шиитской веры.

Интересно, что сын Хаменеи, который также является священнослужителем и близким к Корпусу стражей Исламской республики, не является кандидатом. Хотя в целом он также считался преемником Хаменеи.

Несмотря на внезапность и масштаб атак, цепь командования в Иране действует и успешно принимает решение о ежедневных ответных атаках по Израилю. Хаменеи уже записал два видеообращения, в которых заверил, что страна не капитулирует.

В обычное время аятолла Хаменеи живет и работает в строго охраняемом комплексе в центре Тегерана под названием "бейт рахбари" – или дом лидера – и он редко покидает помещение, за исключением особых случаев, таких как проповедь. Высокопоставленные чиновники и военные командиры приходят к нему на еженедельные встречи, а речи для публики произносятся из комплекса.

Его переселение в бункер прекрасно демонстрирует, в насколько критической ситуации оказался Тегеран из-за атаки Израиля.

Иран в смятении из-за проникновения спецслужб Израиля в страну

Иранские чиновники отмечают, что страна воюет на 2 фронта. Второй – это внутренние враги – израильские оперативники и коллаборационисты, пронизывающие большую территорию Ирана. Израильские спецслужбисты запускают дроны по объектам Ирана с его же территории. Страх перед ними дошел даже до аятоллы Хаменеи.

Очевидно, что у нас было массовое нарушение безопасности и разведки; этого нельзя отрицать. Наши старшие командиры были убиты в течение одного часа,

– сказал Махди Мохаммади, старший советник спикера парламента Ирана генерала Мохаммада Галибафа.

Израиль также стремится втянуть в операцию США. Тогда ставки в конфликте значительно возрастут. Тель-Авив заявляет, что хочет лишить Иран ядерных возможностей. В США есть 30 000-фунтовая (13,5 тонны) бомба, которая может пробить подземные лаборатории Ирана в Фордо.

Если же США присоединятся к конфликту, то Иран угрожает ударить по американским базам в регионе.

Страх перед убийством и проникновением в ряды Ирана настолько распространен, что Министерство разведки объявило о ряде протоколов безопасности, приказывая чиновникам прекратить использовать мобильные телефоны или любые электронные устройства для связи. Оно также приказало всем высокопоставленным чиновникам правительства и военным командирам оставаться под землей, по словам двух иранских чиновников.

Министерство разведки Ирана просят граждан сообщать о подозрительных людях и движении транспортных средств, а также воздерживаться от фотографирования и видеосъемки нападений на конфиденциальные объекты. В стране также почти полностью отсутствует интернет, заблокированы международные звонки.

Впрочем, Мохаммад Али Абтахи, политик-реформатор и бывший вице-президент, говорит, что нападение Израиля сплотило обычно разделенную страну, в которой постоянно конфликтуют различные политические группировки. Сейчас же они сгруппировались вокруг верховного лидера, чтобы дать отпор внешнему врагу.

Атаки Израиля вызвали возрождение национализма среди многих иранцев, как внутри страны, так и за ее пределами, в частности среди многих тех, кто критикует правительство. Иранский народ действительно сплотился вокруг помощи внутренне перемещенным лицам, бегущим из Тегерана.