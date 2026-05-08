КНДР разместит на границах с Южной Кореей артиллерию, которая будет доставать до Сеула

Ким Чен Ын посетил одно из оборонных предприятий своей страны. Северокорейский диктатор продолжает усиливать милитаризацию страны.

О намерениях Ким Чен Ына сообщает северокорейское государственное информагентство KCNA.

Какая угроза для Сеула?

Генеральный секретарь ЦК трудовой партии Кореи вместе с другими представителями партийной номенклатуры в среду, 6 мая, совершил визит на крупное предприятие по производству боеприпасов, где их ознакомили с новыми образцами оружия и боевой техники. Ким Чен Ын отметил успехи в производстве артиллерийского оружия нового поколения. Как заявляют в КНДР, оно имеет высокую мобильность и ударную силу.

Уже в этом, 2026 году Пхеньян планирует отправить их трем подразделениям, которые будут развернуты на границе с Республикой Корея. Дальность этих САУ (самоходных артиллерийских установок) – 60 километров. Это означает, что они могут достигать столицы Южной Кореи, Сеула, и столичной агломерации, которая является одной из самых многочисленных и густонаселенных в мире. В ней проживает примерно половина населения страны (23 – 26 миллионов из 51).

Такое быстрое расширение ударной дальности и значительное улучшение ударных возможностей обеспечит большие изменения и преимущества в наземных операциях нашей армии,

– заявили в государственном информагентстве.

Что известно о намерениях Пхеньяна?

Глава КНДР продолжает курс на милитаризацию страны. Ким заявил, что в этом году состоится беспрецедентное обновление и укрепление национальной обороноспособности страны и дал указание военным и работникам предприятия активизировать усилия, направленные на усиление военной готовности.

В пятницу, 8 мая, глава Северной Кореи продолжил "экскурсии" на военные объекты. Он посетил эсминец "Чхве Хён". Ким Чен Ын также отметил важность создания военно-морской базы и усиления собственных ВМС.

Обратите внимание! Руководитель программ безопасности Центра глобалистики "Стратегия ХХI" Павел Лакийчук в эфире 24 Канала рассказал, что Путин для пополнения войска будет использовать не столько мобилизацию, как искать уже готовых солдат, хотя бы 50 – 60 тысяч. По словам эксперта, такой человеческий ресурс Кремль может взять у своего союзника – Северной Кореи. Лакийчук заявил, что Ким Чен Ын продаст их уже за большую цену.

Будет ли КНДР и война против Украины: что известно?

Ким Чен Ын призвал молодежь готовиться к войне против Украины. Ранее Северная Корея уже направила около 14 000 военных для участия в боевых действиях на стороне России в Курской области, из которых более 6 000 погибли.

Россия неоднократно применяла северокорейское вооружение для атак по Украине. В блоках управления ракет КНДР обнаружены составляющие гражданского назначения от ведущих брендов. Предположительно, Пхеньян закупает их в обход санкций.

Также в КНДР открыли музей в честь ликвидированных Украиной оккупантов. На церемонии присутствовала российская делегация во главе с Вячеславом Володиным.