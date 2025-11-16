"Сумасшедшая предательница": Трамп снова атаковал свою антиукраинскую экс-сторонницу Грин

Президент США Дональд Трамп в очередной раз атаковал свою бывшую сторонницу Марджори Тейлор Грин, назвав ее предательницей, на фоне ответа на предыдущие его заявления от самой республиканки.

Ранее она заявила, что американский президент атакует ее из-за "материалов Эпштейна". Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Axios.

Как Трамп раскритиковал Грин?

Президент США Дональд Трамп на своей странице в Truth Social резко раскритиковал Марджори Тейлор Грин. Он назвал ее "сумасшедшей", и предупредил, что без его поддержки она проиграет следующие выборы в своем округе.

Легкомысленная конгрессвумен Марджори Тейлор Грин предала всю Республиканскую партию, когда перешла на левый фланг, плохо выступила в жалкой программе The View и стала фальшивой республиканкой, какой она всегда и была, как мы все знаем,

– написал он.

По его словам, она только "жалуется" на его политику. Он отметил свой список "достижений" в 2025 году, и добавил, что Грин, которая планирует переизбраться в Палату представителей в 2026 году, "ушла в крайние левые".

"Она сказала многим людям, что расстроена тем, что я больше не отвечаю на ее телефонные звонки, но с 219 членами Конгресса, 53 сенаторами США, 24 членами кабинета министров, почти 200 странами и в целом нормальной жизнью, я не могу ежедневно отвечать на звонки разъяренной сумасшедшей", – говорит он.



Трамп раскритиковал Грин / Clash Report

Справочно. Марджори Тейлор Грин выступает против военной и финансовой помощи Украине, заявляя о "псевдовойне", и считает, что США не должны вмешиваться. Она неоднократно голосовала за прекращение поддержки Киева.

Что этому предшествовало?