Ранее она заявила, что американский президент атакует ее из-за "материалов Эпштейна". Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Axios.
Как Трамп раскритиковал Грин?
Президент США Дональд Трамп на своей странице в Truth Social резко раскритиковал Марджори Тейлор Грин. Он назвал ее "сумасшедшей", и предупредил, что без его поддержки она проиграет следующие выборы в своем округе.
Легкомысленная конгрессвумен Марджори Тейлор Грин предала всю Республиканскую партию, когда перешла на левый фланг, плохо выступила в жалкой программе The View и стала фальшивой республиканкой, какой она всегда и была, как мы все знаем,
– написал он.
По его словам, она только "жалуется" на его политику. Он отметил свой список "достижений" в 2025 году, и добавил, что Грин, которая планирует переизбраться в Палату представителей в 2026 году, "ушла в крайние левые".
"Она сказала многим людям, что расстроена тем, что я больше не отвечаю на ее телефонные звонки, но с 219 членами Конгресса, 53 сенаторами США, 24 членами кабинета министров, почти 200 странами и в целом нормальной жизнью, я не могу ежедневно отвечать на звонки разъяренной сумасшедшей", – говорит он.
Справочно. Марджори Тейлор Грин выступает против военной и финансовой помощи Украине, заявляя о "псевдовойне", и считает, что США не должны вмешиваться. Она неоднократно голосовала за прекращение поддержки Киева.
Что этому предшествовало?
Недавно демократы из Комитета по надзору Палаты представителей США обнародовали новые электронные письма Джеффри Эпштейна, в которых упоминается Трамп, который назвал это "отвлечением внимания" от провалов демократов.
Марджори Тейлор Грин стала одной из четырех республиканцев в Палате представителей, которые подписали петицию с требованием провести голосование по вопросу об обнародовании документов Минюста по делу Эпштейна.
Напомним, Трамп и Эпштейн пересеклись в 1980 – 1990-х в высшем свете Нью-Йорка и Флориды. Еще в 2002 году Трамп хвалил Эпштейна как "крутого парня" и намекал на его предпочтения к "девушкам помладше".