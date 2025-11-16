Ранее она заявила, что американский президент атакует ее из-за "материалов Эпштейна". Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Axios.

Как Трамп раскритиковал Грин?

Президент США Дональд Трамп на своей странице в Truth Social резко раскритиковал Марджори Тейлор Грин. Он назвал ее "сумасшедшей", и предупредил, что без его поддержки она проиграет следующие выборы в своем округе.

Легкомысленная конгрессвумен Марджори Тейлор Грин предала всю Республиканскую партию, когда перешла на левый фланг, плохо выступила в жалкой программе The View и стала фальшивой республиканкой, какой она всегда и была, как мы все знаем,

– написал он.

По его словам, она только "жалуется" на его политику. Он отметил свой список "достижений" в 2025 году, и добавил, что Грин, которая планирует переизбраться в Палату представителей в 2026 году, "ушла в крайние левые".

"Она сказала многим людям, что расстроена тем, что я больше не отвечаю на ее телефонные звонки, но с 219 членами Конгресса, 53 сенаторами США, 24 членами кабинета министров, почти 200 странами и в целом нормальной жизнью, я не могу ежедневно отвечать на звонки разъяренной сумасшедшей", – говорит он.



Трамп раскритиковал Грин / Clash Report

Справочно. Марджори Тейлор Грин выступает против военной и финансовой помощи Украине, заявляя о "псевдовойне", и считает, что США не должны вмешиваться. Она неоднократно голосовала за прекращение поддержки Киева.

Что этому предшествовало?