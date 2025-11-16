Раніше вона заявила, що американський президент атакує її через "матеріали Епштейна". Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Axios.
Як Трамп розкритикував Ґрін?
Президент США Дональд Трамп на своїй сторінці у Truth Social різко розкритикував Марджорі Тейлор Ґрін. Він назвав її "божевільною", і попередив, що без його підтримки вона програє наступні вибори у своєму окрузі.
Легковажна конгресвумен Марджорі Тейлор Ґрін зрадила всю Республіканську партію, коли перейшла на лівий фланг, кепсько виступила в жалюгідній програмі The View і стала фальшивою республіканкою, якою вона завжди й була, як ми всі знаємо,
– написав він.
За його словами, вона лише "скаржиться" на його політику. Він наголосив на своєму списку "досягнень" у 2025 році, і додав, що Грін, яка планує переобратися у Палату представників у 2026 році, "пішла в крайні ліві".
"Вона сказала багатьом людям, що засмучена тим, що я більше не відповідаю на її телефонні дзвінки, але з 219 членами Конгресу, 53 сенаторами США, 24 членами кабінету міністрів, майже 200 країнами й в цілому нормальним життям, я не можу щодня відповідати на дзвінки розлюченої божевільної", – каже він.
Трамп розкритикував Ґрін / Clash Report
Довідково. Марджорі Тейлор Ґрін виступає проти військової та фінансової допомоги Україні, заявляючи про "псевдовійну", і вважає, що США не повинні втручатися. Вона неодноразово голосувала за припинення підтримки Києва.
Що цьому передувало?
Нещодавно демократи з Комітету із нагляду Палати представників США оприлюднили нові електронні листи Джеффрі Епштейна, в яких згадується Трамп, який назвав це "відвертанням уваги" від провалів демократів.
Марджорі Тейлор Ґрін стала однією із чотирьох республіканців у Палаті представників, які підписали петицію з вимогою провести голосування з питання про оприлюднення документів Мін'юсту у справі Епштейна.
Нагадаємо, Трамп і Епштейн перетнулися в 1980 – 1990-х у вищому світі Нью-Йорка та Флориди. Ще у 2002 році Трамп хвалив Епштейна як "крутого парубка" й натякав на його вподобання до "дівчат молодшого віку".