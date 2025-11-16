Раніше вона заявила, що американський президент атакує її через "матеріали Епштейна". Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Axios.

Дивіться також "Ідентичні" підписи Трампа: Мін’юст США опинився в центрі скандалу

Як Трамп розкритикував Ґрін?

Президент США Дональд Трамп на своїй сторінці у Truth Social різко розкритикував Марджорі Тейлор Ґрін. Він назвав її "божевільною", і попередив, що без його підтримки вона програє наступні вибори у своєму окрузі.

Легковажна конгресвумен Марджорі Тейлор Ґрін зрадила всю Республіканську партію, коли перейшла на лівий фланг, кепсько виступила в жалюгідній програмі The View і стала фальшивою республіканкою, якою вона завжди й була, як ми всі знаємо,

– написав він.

За його словами, вона лише "скаржиться" на його політику. Він наголосив на своєму списку "досягнень" у 2025 році, і додав, що Грін, яка планує переобратися у Палату представників у 2026 році, "пішла в крайні ліві".

"Вона сказала багатьом людям, що засмучена тим, що я більше не відповідаю на її телефонні дзвінки, але з 219 членами Конгресу, 53 сенаторами США, 24 членами кабінету міністрів, майже 200 країнами й в цілому нормальним життям, я не можу щодня відповідати на дзвінки розлюченої божевільної", – каже він.



Трамп розкритикував Ґрін / Clash Report

Довідково. Марджорі Тейлор Ґрін виступає проти військової та фінансової допомоги Україні, заявляючи про "псевдовійну", і вважає, що США не повинні втручатися. Вона неодноразово голосувала за припинення підтримки Києва.

Що цьому передувало?