"Божевільна зрадниця": Трамп знову атакував свою антиукраїнську експрихильницю Ґрін

Президент США Дональд Трамп вкотре свою колишню прихильницю Марджорі Тейлор Ґрін, назвавши її зрадницею, на тлі відповіді на попередні його заяви від самої республіканки.

Раніше вона заявила, що американський президент атакує її через "матеріали Епштейна". Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Axios.

Як Трамп розкритикував Ґрін?

Президент США Дональд Трамп на своїй сторінці у Truth Social різко розкритикував Марджорі Тейлор Ґрін. Він назвав її "божевільною", і попередив, що без його підтримки вона програє наступні вибори у своєму окрузі.

Легковажна конгресвумен Марджорі Тейлор Ґрін зрадила всю Республіканську партію, коли перейшла на лівий фланг, кепсько виступила в жалюгідній програмі The View і стала фальшивою республіканкою, якою вона завжди й була, як ми всі знаємо,

– написав він.

За його словами, вона лише "скаржиться" на його політику. Він наголосив на своєму списку "досягнень" у 2025 році, і додав, що Грін, яка планує переобратися у Палату представників у 2026 році, "пішла в крайні ліві".

"Вона сказала багатьом людям, що засмучена тим, що я більше не відповідаю на її телефонні дзвінки, але з 219 членами Конгресу, 53 сенаторами США, 24 членами кабінету міністрів, майже 200 країнами й в цілому нормальним життям, я не можу щодня відповідати на дзвінки розлюченої божевільної", – каже він.



Трамп розкритикував Ґрін / Clash Report

Довідково. Марджорі Тейлор Ґрін виступає проти військової та фінансової допомоги Україні, заявляючи про "псевдовійну", і вважає, що США не повинні втручатися. Вона неодноразово голосувала за припинення підтримки Києва.

Що цьому передувало?