Маск готов воевать с Трампом до конца и разрушить планы республиканцев, – NBC News

Обострение противостояния между действующим президентом США Дональдом Трампом и предпринимателем Илоном Маском может привести к серьезным последствиям для Республиканской партии. Они могут потерять контроль над Палатой представителей.

Республиканцы опасаются, что конфликт может затянуться. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на NBC News.

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Республиканцы могут потерять Конгресс

Некоторые республиканцы уже выражают обеспокоенность тем, что ситуация может нанести партии долговременные репутационные потери.

Окружение Маска заявляет, что бизнесмену безразлична политическая судьба республиканцев. Один из советников Маска на условиях анонимности утверждает, что тот "готов уничтожить их", даже если это будет означать поддержку демократов.

Мы уже знаем, что республиканцы потеряют Палату представителей. Сенат, вероятно, останется за ними, но Илону безразлично ко всей этой партийной истории,

– рассказал советник.

Республиканцы опасаются потерять свои должности после промежуточных выборов в Конгресс в 2026 году. Республиканцы боятся становиться на сторону Трампа или Маска.

"Я держусь в стороне. В Притчах есть хороший стих: "Не вмешивайся в чужие ссоры". Я на этот раз остаюсь в стороне", – заявил конгрессмен Дон Бейкон, представляющий конкурентный округ в Небраске.

Сторонники Трампа призывают президента к решительным действиям: от отмены государственных контрактов с компаниями Маска до масштабных проверок его деятельности, включая иммиграционный статус, наркозависимостью, допуском к гостайне и связями с Китаем.

В Белом доме предположили, что Маск выступает против законопроекта из-за возможной отмены налоговых льгот для электромобилей, что повлияло бы на компанию Tesla, но миллиардер отрицает этот фактор.

Демократы радуются пожару, а республиканцы сохраняют оптимизм

В то время как демократы откровенно радуются конфликту в лагере соперников, часть республиканцев пытается сохранять оптимизм.

Маск уже заявил, что отзовет свои 100 миллионов долларов, которые давал на кампанию Трампа. Советники президента опасаются, что миллиардер даже поддержит демократов.

Денег больше нет. Это закончено. Он пойдет на полное уничтожение. Поддержит демократов, если придется. Без сомнений,

– подчеркнул советник.

В демократическом лагере сравнивают это событие с "Рождеством" из-за его праздничности.

Опытный демократ Саймон Розенберг отметил, что самое важное, что "Маск убивает этот ужасный законопроект и если он готов это сделать – то добро пожаловать".

Он добавляет, что Трамп пока выглядит слабым, ведь ссорится даже с близкими союзниками.

В лагере республиканцев наоборот видят это как проявление независимости Трампа от Маска. Они верят, что Трамп не подпадает под нарратив демократов о том, что "президент – марионетка самого богатого человека в мире".

Я легко представляю, как через месяц они снова будут участвовать в совместном брифинге в Овальном кабинете. Возможно, это просто очередная глава "искусства сделки",

– заявил республиканец.

В партии надеются, что конфликт скоро угаснет, то же время не все окружение Трампа верит в то, что Трамп и Маск когда-то снова станут союзниками.