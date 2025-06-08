Республіканці побоюються, що конфлікт може затягнутися. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на NBC News.

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Республіканці можуть втратити Конгрес

Деякі республіканці вже висловлюють стурбованість тим, що ситуація може завдати партії довготривалих репутаційних втрат.

Оточення Маска заявляє, що бізнесмену байдуже до політичної долі республіканців. Один з радників Маска на умовах анонімності стверджує, що той "готовий знищити їх", навіть якщо це означатиме підтримку демократів.

Ми вже знаємо, що республіканці втратять Палату представників. Сенат, ймовірно, залишиться за ними, але Ілону байдуже до всієї цієї партійної історії,

– розповів радник.

Республіканці побоюються втратити свої посади після проміжних виборів до Конгресу у 2026 році. Республіканці бояться ставати на бік Трампа або Маска.

"Я тримаюсь осторонь. У Приповістях є гарний вірш: "Не втручайся в чужі сварки". Я цього разу залишаюсь осторонь", – заявив конгресмен Дон Бейкон, який представляє конкурентний округ в Небрасці.

Прихильники Трампа закликають президента до рішучих дій: від скасування державних контрактів із компаніями Маска до масштабних перевірок його діяльності, включно з імміграційним статусом, наркозалежністю, допуском до держтаємниці та зв'язками з Китаєм.

У Білому домі припустили, що Маск виступає проти законопроєкту через можливе скасування податкових пільг для електромобілів, що вплинуло б на компанію Tesla, але мільярдер заперечує цей фактор.

Демократи радіють пожежі, а республіканці зберігають оптимізм

У той час як демократи відверто радіють конфлікту в таборі суперників, частина республіканців намагається зберігати оптимізм.

Маск вже заявив, що відкличе свої 100 мільйонів доларів, які давав на кампанію Трампа. Радники президента побоюються, що мільярдер навіть підтримає демократів.

Грошей більше немає. Це закінчено. Він піде на повне знищення. Підтримає демократів, якщо доведеться. Без сумнівів,

– наголосив радник.

У демократичному таборі порівнюють цю подію з "Різдвом" через її святковість.

Досвідчений демократ Саймон Розенберг зазначив, що найважливіше, що "Маск вбиває цей жахливий законопроєкт і якщо він готовий це зробити – то ласкаво просимо".

Він додає, що Трамп наразі виглядає слабким, адже свариться навіть з близькими союзниками.

У таборі республіканців навпаки бачать це як прояв незалежності Трампа від Маска. Вони вірять, що Трамп не підпадає під наратив демократів про те, що "президент – маріонетка найбагатшої людини у світі".

Я легко уявляю, як через місяць вони знову братимуть участь у спільному брифінгу в Овальному кабінеті. Можливо, це просто чергова глава "мистецтва угоди",

– заявив республіканець.

У партії сподіваються, що конфлікт скоро згасне, водночас не все оточення Трампа вірить у те, що Трамп і Маск колись знову стануть союзниками.