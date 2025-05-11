О перемирии не слышали: Воздушные силы Индии заявили, что успешно выполняют операцию "Синдур"

В субботу, 10 мая, Индия и Пакистан объявили о прекращении огня. Однако военные действия продолжаются: индийские воздушные силы сообщили о выполненных задачах в рамках операции "Синдур".

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на заявление Военно-воздушных сил Индии.

Смотрите также Пакистан и Индия на грани ядерной войны: что происходит и к чему приведет конфликт за Кашмир

Что известно о продолжении военных действий между Индией и Пакистаном

Индия и Пакистан договорились о прекращении огня 10 мая. Это подтвердил представитель МИД первой страны, заявив, что обе стороны прекратят все обстрелы и военные действия на суше, в воздухе и на море.

В то же время 11 мая Воздушные силы Индии заявили об успешном выполнении задач.

Военно-воздушные силы Индии успешно выполнили возложенные на них задачи в рамках операции "Синдур" с точностью и профессионализмом. Операции проводились обдуманно и сдержанно, в соответствии с национальными целями,

– сообщили они.

Там добавили, что подробный брифинг будет проведен в надлежащее время, поскольку операции еще продолжаются.

Ранее иностранные СМИ сообщали, что в индийском городе Джамму раздавались взрывы. Это произошло через несколько часов после принятого прекращения огня.

В Индии утверждали, что Пакистан запустил десятки дронов и по ним работала система ПВО. Министр иностранных дел Индии Викрам Мисри обвинил Пакистан в нарушении перемирия после сообщений о взрывах.