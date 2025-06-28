Иран требует "сменить тон": в МИД страны обратились к администрации Трампа

В Иране отвечают на агрессивную политику США и призывают Дональда Трампа "сменить тон". То, как Вашингтон относится к Тегерану, играет значительную роль в переговорах.

Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на сообщение министра иностранных дел Ирана Аббаса Арагчи в X.

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Иран призывает США остановить агрессивные высказывания в отношении Хаменеи

Глава дипломатии Ирана отметил, что иранский народ заслуживает уважения со стороны США и свою независимость. По мнению Арагчи, для продолжения шагов по установлению мира американский президент должен "отказаться от пренебрежительного тона в сторону верховного лидера Ирана, аятоллы Али Хаменеи".

Великий и могущественный иранский народ, который показал миру, что у израильского режима нет выбора, кроме как бежать к "папочке", чтобы избежать сбитых нашими ракетами, не воспринимает угроз и оскорблений,

– пишет глава МИД Ирана.

Также Аббас Арагчи добавил, что от тональности США зависят будущие переговоры с Тегераном. И в случае, если Соединенные Штаты хотят заключить соглашение, то администрация президента должна "пересмотреть свою риторику".

В Иране угрожают, что если американские власти будут допускать ошибки, то Тегеран "не будет колебаться раскрыть свои реальные возможности" что, якобы уничтожит все иллюзии относительно слабости исламской страны.

Арагчи сделал такое громкое заявление после обострения напряженной ситуации между Вашингтоном и Тегераном. В США ранее звучали угрозы полностью уничтожить ядерную программу Ирана. Дональд Трамп 27 июня заметил, что атаки на Иран могут продолжаться, ведь он готов бомбить Иран, если окажется, что страна имеет уран, обогащенный до необходимого уровня. Так во время обстрела Ирана 22 июня США, вероятно, несколько снизили способность страны производить ядерное оружие.