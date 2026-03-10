США вместе с израильскими партнерами "вскоре уничтожат врага", – Трамп

Последние заявления американского президента Дональда Трампа относительно хода операции "Эпическая ярость" в Иране звучат довольно неоднозначно. Впрочем, сам он, кажется, явно доволен ситуацией с военной точки зрения.

Об этом пишет BBC. Там пересказали главное из слов американского лидера о войне на Ближнем Востоке.

Как происходит ход событий в Иране по версии Трампа?

Во время своей пресс-конференции глава Белого дома рассказал о якобы почти завершении операции. Он отметил, что американские военные нанесли удары по более 3000 иранских целей, Поэтому, по мнению Дональда Трампа, у Ирана ничего не осталось в военном смысле.

Вместе с нашими израильскими партнерами мы разгромляем врага, демонстрируя потрясающее техническое мастерство и военную мощь,

– высказался Трамп.

Впрочем, конкретных сроков по завершению войны американский лидер не назвал, не исключая возможности продолжать операцию. "Мы еще недостаточно победили", – добавил он. При этом президент США скептически относится к новому Верховному лидеру Ирана.

Зато, как рассказал Трамп, как только операция на Ближнем Востоке завершится, мир станет намного безопаснее. При этом в Иране пригрозили остановить экспорт нефти из региона, если США и Израиль будут продолжать наносить удары. Корпус стражей Исламской революции стремится сам решать, когда закончится война.

Хотят ли американцы продолжения войны в Иране?