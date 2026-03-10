Об этом сообщает Clash Report.

Как США действуют в Иране?

Дональд Трамп заявил, что вместе с израильскими партнерами США нанесли поражение противнику, продемонстрировав преимущество в военной силе и технологических возможностях.

По его словам, иранские беспилотники и ракеты были уничтожены, а флот Ирана фактически прекратил существование.

При этом президент США признался, что "немного разозлился", когда военные вместо захвата кораблей начали их топить. В ответ Трампу объяснили, что топить корабли просто "веселее" и "безопаснее".

На самом деле, я немного разозлился на наших людей. Я сказал: "Что это за качественный корабль? Он был первоклассным?" Я спросил: "Почему мы просто не захватили корабль? Мы собирались его использовать. Почему мы его потопили?

– сказал американский лидер.

Трамп также отметил, что некоторые из важнейших целей США пока оставили на потом. По его словам, если по ним придется нанести удары, восстановление может занять много лет – в частности речь идет об объектах производства электроэнергии и другой критической инфраструктуре.

Мы ждем, чтобы посмотреть, как будет развиваться ситуация, прежде чем нанести удары. Мы могли бы уничтожить их все за один день,

– подытожил политик.

Напомним, ранее Трамп оценивал, что война продлится примерно месяц. Но уже в первые дни операции он заявлял, что США "опережают график".

США наносят удары: кратко