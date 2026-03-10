Про це повідомляє Clash Report.
Читайте також Зможе звалити все на США: аналітик назвав основну мету Ірану у бойових діях на Близькому Сході
Як США діють в Ірані?
Дональд Трамп заявив, що разом з ізраїльськими партнерами США завдали поразки противнику, продемонструвавши перевагу у військовій силі та технологічних можливостях.
За його словами, іранські безпілотники та ракети були знищені, а флот Ірану фактично припинив існування.
При цьому президент США зізнався, що "трохи розлютився", коли військові замість захоплення кораблів почали їх топити. У відповідь Трампу пояснили, що топити кораблі просто "веселіше" та "безпечніше".
Насправді, я трохи розлютився на наших людей. Я сказав: "Що це за якісний корабель? Він був першокласним?" Я запитав: "Чому ми просто не захопили корабель? Ми збиралися його використати. Чому ми його потопили?
– сказав американський лідер.
Трамп також зазначив, що деякі з найважливіших цілей США поки залишили на потім. За його словами, якщо по них доведеться завдати ударів, відновлення може зайняти багато років – зокрема йдеться про об'єкти виробництва електроенергії та іншу критичну інфраструктуру.
Ми чекаємо, щоб подивитися, як розвиватиметься ситуація, перш ніж завдати ударів. Ми могли б знищити їх усі за один день,
– підсумував політик.
Нагадаємо, раніше Трамп оцінював, що війна триватиме приблизно місяць. Але вже у перші дні операції він заявляв, що США "випереджають графік".
США завдають ударів: коротко
1 березня біля узбережжя Оману був атакований танкер Skylight. Його пов'язують з експортом іранської нафти.
9 березня Сполучені Штати також вдарили по трьох іранських танкерах у Перській затоці. На суднах виникли потужні займання із великою хмарою диму.
5 березня стало відомо, що американський підводний човен потопив іранський фрегат IRIS Dena торпедою Mark 48 ADCAP вартістю 4,2 мільйона доларів. Внаслідок атаки загинули понад 80 людей, і ще щонайменше 101 моряк вважається зниклим безвісти.