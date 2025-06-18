"Все решится в ближайшие 48 часов": в ABC News проанализировали заявления Трампа по Ирану

В течение последних дней президент США Дональд Трамп сделал немало заявлений относительно конфликта между Израилем и Ираном. Американский лидер также значительно усилил свою риторику против иранского режима.

Он также признал, что его терпение в отношении ситуации на Ближнем Востоке исчерпывается. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на ABC News.

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Как Трамп реагирует на обострение между Израилем и Ираном

По данным издания, когда президент США 17 июня встречался со своими главными советниками в ситуационной комнате Белого дома, официальные лица США дали понять, что следующие 24 – 48 часов будут решающими для определения того, возможно ли дипломатическое решение с Ираном, или все же Трамп прибегнет к военным действиям.

Стоит заметить, что перед встречей американский лидер значительно усилил свою риторику против иранского режима, утверждая, что США точно знают, где скрывается аятолла Али Хаменеи.

Он легкая мишень, но там безопасно. Мы не собираемся его уничтожать (убивать!), по крайней мере пока что. Но мы не хотим, чтобы ракеты стреляли по гражданскому населению или американским солдатам. Наше терпение иссякает,

– заявил Трамп.

Впоследствии в своих соцсетях он также сказал, что теперь Штаты имеют полный контроль над небом над Ираном.

Зато американские переговорщики во вторник продолжали оценивать, что Иран находится в слабой позиции и может быть вынужден вернуться за стол переговоров и в конце концов согласиться на сделку, которая потребует от него отказа от всего обогащения урана.

Они отмечают, что пока Иран и Израиль обмениваются ударами, иранский режим сигнализировал о готовности возобновить переговоры с США. А также добавляют, что администрация Трампа ищет более конкретных обязательств, прежде чем отступить от войны.

Если Иран вернется к переговорам и согласится отказаться от обогащения урана, американские чиновники считают, что встреча высокого уровня под руководством специального посланника Стива Виткоффа и, возможно, вице-президента Джей Ди Венса состоится уже на этой неделе. Однако этот сценарий, вероятно, требует от Ирана быстрых действий.

Источники, знакомые с настроением Трампа, говорят, что он разочарован неспособностью дестабилизированного Ирана предоставить администрации немедленные ответы. Чиновники говорят, что американские военные уже направляют ресурсы в регион, в частности дополнительные самолеты, второй авианосец и его ударную группу и все эти шаги имеют оборонительный характер.

Мы сильны, мы готовы, мы обороняемся и присутствуем,

– сказал министр обороны Пит Хегсет о позиции США на Ближнем Востоке 16 июня.

И хотя перераспределение ресурсов имеет целью защитить примерно 40 000 американских военнослужащих, размещенных в регионе, это также оставляет открытые варианты для администрации Трампа, если она решит непосредственно помочь Израилю в текущей наступательной операции против Ирана.

Американский чиновник отмечает, что роль США заключается в том, чтобы держать варианты на столе переговоров, но Штаты все еще занимают оборонительную позицию.

Пока неизвестно, развернут ли они свои бомбардировщики-невидимки B-2, которые способны нести 30 000-фунтовые бомбы Massive Ordnance Penetrator, которые могут уничтожить глубоководный подземный ядерный объект Ирана на заводе по обогащению топлива в Фордо.

Отметим, что сейчас военный флот из 19 бомбардировщиков B-2 расположен на авиабазе Уайтмен в Миссури. Шесть самолетов ранее были развернуты на авиабазе на острове Диего-Гарсия в Индийском океане, что гораздо ближе к Ирану. Однако их заменили дальнобойные бомбардировщики B-52, которые не способны нести бомбы, необходимые для уничтожения объекта в Фордо.

По словам представителя Министерства обороны, примерно десяток судов ВМС США уже находятся в территориальных водах Бахрейна за пределами поста. Однако эти корабли не имеют никаких официальных задач. Среди них – прибрежный боевой корабль, четыре минных тральщика и шесть водных патрульных судов.

Кроме этого, военно-морские силы имеют два эсминца в Красном море, авианосец и три других надводных корабля в Аравийском море. Еще два американских эсминца находятся в восточной части Средиземного моря, каждый из которых оснащен системами противоракетной обороны, способными сбивать иранские баллистические ракеты.

Признаками того, что администрация Трампа может приближаться к военным действиям, может быть отмена планов президента посетить Нидерланды на саммит НАТО на следующей неделе. На пресс-брифинге 17 июня пресс-секретарь Государственного департамента Тэмми Брюс заявила, что саммит все еще "запланирован", но ситуация может измениться в зависимости от динамики отношений с Ираном.