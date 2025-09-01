Внутриполитическое напряжение в Польше растет. Между президентом страны Каролем Навроцким и премьер-министром Дональдом Туском продолжается противостояние. Украине следует готовиться, что политика Польши в отношении нее может измениться в худшую сторону.

Об этом в эфире 24 Канала отметил политолог Игорь Рейтерович, добавив, что в правительстве Польши образовались два условных лагеря.

Между Навроцким и Туском встала тема Украины

Лагерь Навроцкого и лагерь Туска применяют украинский вопрос. Однако между ними есть разница.

Есть колоссальная опасность по одной простой причине – тема Украины стала внутриполитическим польским вопросом. Обе стороны его используют для сведения счетов,

– объяснил политолог.

Просто коалиция Туска делает это нечасто, старается не злоупотреблять, она в целом на стороне Украины. Однако даже она некоторые вещи принимает с точки зрения подходов к общей истории.

А для польского президента Навроцкого очевидно, что история, связана с украинско-польскими отношениями – это инструмент, который он, по мнению Рейтеровича, будет по максимуму использовать.

Это будет к большому сожалению не в пользу Украины. Потому что его сторона занимает очень примитивную черно-белую позицию. В тех событиях, которые были в середине XX века, нет черного и белого, там есть серое. К этому надо так относиться,

– считает политолог.

Однако поскольку польское общество на это дает реакцию, то Рейтерович выразил опасения, что различные политики начнут это использовать. Это, как подытожил политолог, будет не к лучшему для Украины.

Что известно о конфронтации Навроцкого и Туска?