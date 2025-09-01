Колосальна небезпека: як Навроцький може змінити політику Польщі щодо України
- У Польщі триває протистояння між президентом Каролем Навроцьким і прем'єр-міністром Дональдом Туском, що може вплинути на політику цієї країни стосовно нашої держави.
- Навроцький та Туск використовують українське питання для внутрішньополітичної боротьби, але позиції ключових партій Польщі залишаються проукраїнськими.
Внутрішньополітична напруга в Польщі зростає. Між президентом країни Каролем Навроцьким і прем'єр-міністром Дональдом Туском триває протистояння. Україні слід готуватися, що політика Польщі стосовно ней може змінитися в гірший бік.
Про це в етері 24 Каналу зазначив політолог Ігор Рейтерович, додавши, що в уряді Польщі утворились два умовних табори.
Дивіться також "Зупинити бандеризм": президент Польщі після накладання вето на допомогу біженцям відзначився ще
Між Навроцьким і Туском постала тема України
Табір Навроцького і табір Туска застосовують українське питання. Проте між ними є різниця.
Є колосальна небезпека з однієї простої причини – тема України стала внутрішньополітичним польським питанням. Обидві сторони його використовують для зведення рахунків,
– пояснив політолог.
Просто коаліція Туска робить це нечасто, намагається не зловживати, вона в цілому на боці України. Однак навіть вона деякі речі ухвалює з погляду підходів до спільної історії.
А для польського президента Навроцького очевидно, що історія, пов'язана з українсько-польськими відносинами – це інструмент, який він, на думку Рейтеровича, буде по максимуму використовувати.
Це буде на превеликий жаль не на користь України. Тому що його сторона займає дуже примітивну чорно-білу позицію. В тих подіях, які були в середині XX століття, немає чорного і білого, там є сіре. До цього треба так ставитися,
– вважає політолог.
Проте оскільки польське суспільство на це дає реакцію, то Рейтерович висловив побоювання, що різні політики почнуть це використовувати. Це, як підсумував політолог, буде не на краще для України.
Що відомо про конфронтацію Навроцького і Туска?
Колишній секретар Польської делегації в Парламенті НАТО Пьотр Кульпа пояснює протистояння між ними боротьбою за прихильність польського електорату. Він запевнив, що хоча президент та прем'єр воюють між собою, позиція ключових політичних партій у Польщі наразі є проукраїнською.
Предметом сварки між ними, окрім переділу влади, нещодавно став той факт, що Польща не була долучена до зустрічі з Трампом, на яку прибув Зеленський і лідери Європи. Навроцький звинуватив у цьому українську сторону, буцімто, президент України його не запросив. В МЗС Польщі роз'яснили, що запрошувати мав Трамп. На тлі цих суперечок Туск заявив, що Навроцьому треба дати більше часу, щоб зрозуміти міжнародну політику, що може бути натяком на його некомпетентність.
Днями стало відомо, що Туск взяв у свою команду особистого помічника, який має йому звітувати щодо загроз для безпеки Польщі та братиме участь в міжнародних зустрічах, де обговорюватиметься тема мирного врегулювання російсько-української війни. Таким чином прем'єр намагається вичавити людей Навроцького з європейського кола, де відбуваються переговори щодо України, завести туди своїх.