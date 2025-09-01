Внутрішньополітична напруга в Польщі зростає. Між президентом країни Каролем Навроцьким і прем'єр-міністром Дональдом Туском триває протистояння. Україні слід готуватися, що політика Польщі стосовно ней може змінитися в гірший бік.

Про це в етері 24 Каналу зазначив політолог Ігор Рейтерович, додавши, що в уряді Польщі утворились два умовних табори.

Між Навроцьким і Туском постала тема України

Табір Навроцького і табір Туска застосовують українське питання. Проте між ними є різниця.

Є колосальна небезпека з однієї простої причини – тема України стала внутрішньополітичним польським питанням. Обидві сторони його використовують для зведення рахунків,

– пояснив політолог.

Просто коаліція Туска робить це нечасто, намагається не зловживати, вона в цілому на боці України. Однак навіть вона деякі речі ухвалює з погляду підходів до спільної історії.

А для польського президента Навроцького очевидно, що історія, пов'язана з українсько-польськими відносинами – це інструмент, який він, на думку Рейтеровича, буде по максимуму використовувати.

Це буде на превеликий жаль не на користь України. Тому що його сторона займає дуже примітивну чорно-білу позицію. В тих подіях, які були в середині XX століття, немає чорного і білого, там є сіре. До цього треба так ставитися,

– вважає політолог.

Проте оскільки польське суспільство на це дає реакцію, то Рейтерович висловив побоювання, що різні політики почнуть це використовувати. Це, як підсумував політолог, буде не на краще для України.

Що відомо про конфронтацію Навроцького і Туска?