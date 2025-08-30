Колишній секретар Польської делегації в Парламенті НАТО Пьотр Кульпа в ефірі 24 Каналу пояснив, що суперечки спричинила конкуренція між провладними силами й опозицією. Він наголосив, що попри політичні розбіжності, позиція ключових партій Польщі залишається проукраїнською.

Чому виник конфлікт у Польщі?

Конфлікт між Дональдом Туском і Каролем Навроцьким пов'язаний із боротьбою за виборців. Новий президент намагається відібрати підтримку в партії "Конфедерація", яка отримала високий результат на виборах, граючи на антиукраїнських настроях.

Президент скасовує всі ініціативи, під якими були організовані атаки Конфедерації проти українців,

– пояснив Пьотр Кульпа.

За його словами, йдеться про скасування преференцій, які могли трактуватися як привілеї для українців порівняно з громадянами Польщі. Політик наголосив, що новий підхід дозволяє уникнути маніпуляцій і встановлює однакові правила для всіх іноземців.

Що таке Парламент НАТО?

Під "Парламентом НАТО" мається на увазі Парламентська асамблея НАТО – консультативний орган, до якого входять представники національних парламентів країн-членів Альянсу. Вона не ухвалює рішень, обов'язкових для НАТО, але впливає на формування політики через рекомендації та резолюції.

Вплив конфлікту на підтримку України

Попри суперечки між президентом і прем'єром, позиція Польщі щодо України не змінюється. І влада, і опозиція залишаються прихильними до проукраїнського курсу.

Незалежно від того, що Туск і Навроцький воюють між собою, спільна позиція головних партій у Польщі залишається проукраїнською,

– наголосив Пьотр Кульпа.

Він підкреслив, що ключовим обличчям нинішньої зовнішньої політики є міністр закордонних справ Радослав Сікорський. На його думку, польська допомога Україні після 24 лютого 2022 року стала безпрецедентною, адже країна передала значну частину озброєння, навіть попри застереження союзників.

Головні політичні фігури в Польщі: що відомо про Туска, Навроцького, Сікорського та Конфедерацію Дональд Туск є прем'єр-міністром Польщі та лідером партії "Громадянська платформа", у минулому він очолював Європейську раду.

Кароль Навроцький є новообраним президентом Польщі від партії "Право і справедливість".

Радослав Сікорський є міністром закордонних справ, відомим своєю проукраїнською позицією.

"Конфедерація" є правою політичною партією Польщі, що потрапила до Сейму завдяки популістській риториці та, за словами Пьотра Кульпи, використанню антиукраїнських гасел.

Витрати Польщі та підтримка суспільства

Польща взяла на себе значні фінансові зобов'язання, допомагаючи українським біженцям і військовим. Частину витрат компенсує Європейський Союз, але основний тягар лягає на польський бюджет.

Польщі ніхто нічого не дав, абсолютно. Те, що країна передала, спричинило значний дефіцит, який довелося закривати новими закупівлями,

– зазначив Пьотр Кульпа.

Водночас він наголосив, що підтримка України серед поляків не зменшується. За результатами опитувань, понад 65% громадян виступають за допомогу Києву, а військові успіхи України лише зміцнюють рівень солідарності.

Що відомо про політичне протистояння в Польщі, пов'язане з українським фактором