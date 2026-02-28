Город содрогнулся от взрывов: где расположен Дубай и почему Иран его атакует
- Иран выпустил баллистические ракеты на страны Персидского залива, включая ОАЭ, в ответ на удары США и Израиля.
- Обломки сбитых ракет упали в жилые районы Абу-Даби, что повлекло гибель одного человека; это вызвало напряжение в регионе.
Иран в ответ на массированные удары США и Израиля по своей территории 28 февраля выпустил баллистические ракеты, которые были направлены на страны Персидского залива, включая ОАЭ. Часть ракет удалось перехватить средствами ПВО.
Однако обломки сбитых ракет упали в жилые районы. В частности, в Дубае загорелся пятизвездочный отель. Об этом пишет The Guardian.
Смотрите также Быстрее "Кинжала": что известно о гиперзвуковых ракетах Fattah-1, которые применяет Иран
Почему Иран атаковал ОАЭ?
Нападение Ирана задело ОАЭ, а также другие союзнические США государства – Бахрейн, Катар, Кувейт, из-за чего ситуация в регионе серьезно обострилась.
Объединенные Арабские Эмираты расположены на южном побережье Персидского залива, являются ключевым союзником США на Ближнем Востоке и принимают американские военные базы.
Где расположен Дубай: смотрите на карте
Именно поэтому Иран целенаправленно атаковал их воздушное пространство: ракеты были нацелены преимущественно на объекты и инфраструктуру США и союзников в регионе, включая военные базы, размещенные на территории ОАЭ.
ОАЭ заявили, что их системы ПВО успешно перехватили большую часть ракет, однако обломки упали на жилые районы Абу-Даби, где погиб человек, еще несколько объектов повреждены.
Властям пришлось объявить воздушную тревогу, а регион переживает значительное напряжение как из-за безопасности, так и из-за гуманитарной ситуации.
Власти ОАЭ резко осудили действия Ирана, назвав их "коварной атакой, нарушающей суверенитет и международное право", и подчеркнули свое право на ответ для защиты территории и гражданского населения.
Иран в свою очередь оправдывал удар "ответом на агрессию" – страна заявила, что удары США и Израиля были направлены против ее суверенитета и нарушили международные нормы. В ответ Иран бил по военным базам США и союзников в нескольких государствах Ближнего Востока, включая ОАЭ, Катар и Бахрейн.
Что известно об эскалации?
28 февраля США совместно с Израилем начали масштабные удары по территории Ирана, включая военные и стратегические объекты, что повлекло значительные разрушения и гибель гражданских.
Иран в свою очередь выпустил ракеты по США, Израилю и другим государствам, где расположены американские базы, включая Персидский залив. ОАЭ, которые принимают американские войска и являются важным партнёром США в регионе, оказались под ударом – воздушное пространство было активировано и частично закрыто из-за угрозы ракетных атак.