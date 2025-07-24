Таиланд нанес авиаудар по Камбодже: более 100 000 человек эвакуированы из-за боев на границе

Таиланд и Камбоджа десятилетиями спорят о неопределенных участках вдоль 800-километровой границы, однако сейчас там разгорелись масштабные боевые действия. Страны второй раз подряд обменялись артиллерийским огнем вдоль спорной границы.

Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на CNN.

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Конфликт между Таиландом и Камбоджей

Журналисты сообщают, что напряженность на границе переросла в редкий вооруженный конфликт между странами Юго-Восточной Азии. Таиланд направил истребитель F-16 для бомбардировки целей в Камбодже после артиллерийских обстрелов с обеих сторон, которые привели к гибели по меньшей мере 11 мирных жителей.

Бои вспыхнули по меньшей мере в шести точках вдоль 209 километров границы, где споры о суверенитете продолжаются более века. Обе стороны обвинили друг друга в провоцировании утреннего столкновения в спорном районе границы, которое быстро эскалировало от стрелкового оружия до тяжелой артиллерии.

Известно, что бои шли в двух районах провинции Убонратчатхани и одном в провинции Сурин. Армия Таиланда призвала население избегать этих территорий. Также сообщалось об огне из тяжелого оружия и ракет со стороны Камбоджи.

Более 4 000 человек в Камбодже были вынуждены покинуть свои дома возле границы. По данным Министерства внутренних дел Таиланда, более 100 000 тайцев эвакуированы во временные убежища. В провинции Сурин эвакуированные ночевали в спортзале университета, спали на матах и ели из пластиковых контейнеров.

Ранее сообщали, что Таиланд нанес авиаудары по целям в Камбодже. Эта атака произошла через день после того, как тайский солдат потерял ногу в результате взрыва на мине.

Боевые действия начались в четверг, 24 июля, и несколько стран, в частности Япония и США, призвали к деэскалации и избежанию дальнейшего конфликта.