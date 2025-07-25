Про це пише 24 Канал із посиланням на CNN.

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Конфлікт між Таїландом і Камбоджею

Журналісти повідомляють, що напруженість на кордоні переросла у рідкісний збройний конфлікт між країнами Південно-Східної Азії. Таїланд направив винищувач F-16 для бомбардування цілей у Камбоджі після артилерійських обстрілів з обох сторін, які призвели до загибелі щонайменше 11 мирних жителів.

Бої спалахнули щонайменше в шести точках уздовж 209 кілометрів кордону, де суперечки щодо суверенітету тривають понад століття. Обидві сторони звинуватили одна одну в провокуванні ранкового зіткнення в спірному районі кордону, яке швидко ескалувало від стрілецької зброї до важкої артилерії.

Відомо, що бої точилися у двох районах провінції Убонратчатхані та одному в провінції Сурін. Армія Таїланду закликала населення уникати цих територій. Також повідомлялося про вогонь із важкої зброї та ракет з боку Камбоджі.

Понад 4 000 людей у Камбоджі були змушені покинути свої домівки біля кордону. За даними Міністерства внутрішніх справ Таїланду, понад 100 000 тайців евакуйовано до тимчасових притулків. У провінції Сурін евакуйовані ночували у спортзалі університету, спали на матах і їли з пластикових контейнерів.

Раніше повідомляли, що Таїланд завдав авіаударів по цілях у Камбоджі. Ця атака сталася через день після того, як тайський солдат втратив ногу внаслідок вибуху на міні.

Бойові дії почалися у четвер, 24 липня, та кілька країн, зокрема Японія та США, закликали до деескалації та уникнення подальшого конфлікту.