Уже в ближайшие дни: на какой шаг может пойти Трамп в войне с Ираном

Трамп утверждает, что мирные переговоры с Ираном начались, ссылаясь на то, что Иран в качестве жеста доброй воли пропустил десяток нефтяных танкеров через Ормузский пролив. Однако требования сторон совершенно не совпадают.

Военный обозреватель Давид Шарп объяснил 24 Каналу, что если Иран не пойдет на уступки, то США могут начать наземную операцию.

Готовы ли США и Иран к взаимным уступкам?

Иран категорически отклоняет американские требования и выдвигает собственные абсурдные условия. Если на переговорах не произойдет серьезных уступок, то стороны и в дальнейшем продолжат находиться в разных реальностях,

– сказал Шарп.

Трамп стоит перед двумя стратегическими вариантами: первый – прекратить боевые действия в одностороннем порядке; второй – усилить военные действия против Ирана.

Если США прекратит боевые действия, а Иран продолжит блокировать пролив и наносить удары по арабским союзникам, это воспримут как американское поражение, что не допустимо для сверхдержавы.

В таком случае США не может просто прекратить огонь, как планировалось изначально. Если переговоры не принесут результата, возможна наземная операция и удары по иранской энергетической инфраструктуре. Однако это может побудить иранцев бить по энергетике арабских союзников.

"Войска могут прибыть в регион за день или два, но любая наземная операция требует тщательной подготовки. Сначала будет масштабная воздушная операция для уничтожения обороны, операция по изоляции театра боевых действий и удары по наземным объектам, а только тогда – аэромобильная или морская атака. Если компромисса не будет, у США есть готовые планы на случай обострения ситуации", – объяснил Шарп.

