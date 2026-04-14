Громкий конфликт между Папой Римским и Трампом: чем ссора со Львом XIV грозит президенту США

Дональд Трамп раскритиковал Папу Римского за то, что тот не поддерживает войну США в Иране. Понтифик в свою очередь ответил, что не боится критики американского лидера и будет продолжать доносить те послания, которые считает необходимым.

Острый конфликт со Львом XIV может болезненно сказаться на рейтинге Дональда Трампа. Такое мнение высказывает издание The New York Times.

Смотрите также "Не Иисус, а врач": Трамп прокомментировал ИИ фото, где он изображен в образе Христа

Почему ссора с Папой Римским может "дорого стоить" Трампу?

Дональд Трамп пришел к власти 10 лет назад, публично конфликтуя с Папой Франциском, который известен своими прогрессивными взглядами в католицизме и вниманием к изменению климата и правам мигрантов.

Папа тогда заявлял, что Трамп "не христианин", на что тот отвечал, что Франциск "позорный".

Тогда политик воспользовался растущим недовольством Папой среди консервативных христиан и выиграл президентские выборы. Разрыв между Ватиканом и консервативными американскими католиками еще больше углубился, и многие из них видели в Трампе своего союзника.

Впрочем, Папа Лев XIV, избран менее чем год назад, – не Франциск. Он занимает совсем другое положение среди католиков.

Как первый американец на престоле Святого Петра, он хорошо понимает политическую и культурную ситуацию в США. В отличие от Франциска, Лев получает все большую поддержку среди консервативных католиков в США. Даже большое количество избирателей Трампа стали на защиту Папы после критики со стороны президента.

Консервативные католики по всей стране выражали недовольство резкими заявлениями американского лидера.

Например, Руди Гутьеррес из Техаса, который трижды голосовал за Трампа, сказал, что критика Папы из-за его позиции по войне в Иране "зашла слишком далеко". "Как католик, я это воспринимаю как оскорбление, и я республиканец", – сказал он.

Сначала многие консерваторы настороженно восприняли Льва, думая, что он будет продолжать курс Франциска. Но он быстро показал более традиционный стиль управления: живет в Апостольском дворце, восстанавливает некоторые старые практики, а также избегает конфликтов вокруг латинской мессы. Он больше сосредотачивается на вопросах искусственного интеллекта и общих темах.

Папа Франциск часто вызывал критику консерваторов из-за акцента на бедных и мигрантах. Зато Лев, хотя тоже говорит о социальных вопросах, делает это сдержаннее, тщательно подбирая слова.

Лев показывает, что католическое учение не укладывается четко в американские политические рамки. Это продолжает раздражать президента, который воспринимает его как политического оппонента.

Прошлогодние опросы показывают, что Лев имеет очень высокий уровень поддержки среди американских католиков – около 84%, независимо от политических взглядов.

К слову, вице-президент Джей Ди Вэнс пытался оправдать Трампа. Он заявил, что слова лидера США против Папу Римского были шуткой. По мнению политика, в них не было ничего оскорбительного.

