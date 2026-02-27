Уезжать уже сегодня: Госдеп США призвал часть дипломатов эвакуироваться из Израиля

Государственный департамент США 27 февраля разрешил выезд из американского представительства в Израиле лицам, не занятых в экстренных ситуациях, и членам их семей. Причиной стали риски связанные с безопасностью в стране.

Об этом говорится в заметке посольства США в Иерусалиме в соцсети Х.

Интересно США перебрасывают военные корабли на Ближний Восток: эксперт сказал, возможна ли война с Ираном

Почему Госдеп США разрешил эвакуацию из Израиля части дипломатов?

В посольстве США отметили, что выезд разрешили не чрезвычайным дипломатам, правительственным сотрудникам и их родным.

Американское представительство предупредило, что из-за ситуации с безопасностью могут без предупреждения дополнительно ограничить или полностью запретить поездки американских госслужащих и членов их семей в отдельные районы Израиля, Старого города Иерусалима и Западного берега.

Американским туристам также советуют пересмотреть свои планы путешествий в эти регионы из-за рисков терроризма и возможных гражданских беспорядков.

Пока из Израиля выполняются коммерческие авиарейсы, гражданам США рекомендуют "рассмотреть возможность выезда из страны". В диппредставительстве уточнили, что израильские власти уже ограничивают передвижение вблизи приграничных районов в связи с операциями Армии обороны Израиля.

The New York Times сообщило, что причиной таких мер предосторожности может быть угроза возможного американского удара по Ирану. В случае атаки со стороны США Израиль, вероятно, станет мишенью для ответных ударов со стороны Ирана или его союзников.

Издание также ознакомилось с электронным письмом посла США в Израиле Майка Хакаби, в котором он призвал сотрудников консульства как можно быстрее найти любой доступный рейс из аэропорта Бен-Гурион в любой пункт назначения, куда удастся приобрести билет.

Решение посольства, вероятно, приведет к высокому спросу на авиабилеты 27 февраля. Сосредоточьтесь на том, чтобы найти место в любой точке, откуда вы сможете добраться до Вашингтона, но главная задача – как можно быстрее покинуть страну,

– говорится в письме дипломата.

Между тем нидерландская авиакомпания KLM уже приостановила полеты в Израиль, объяснив это "коммерческими и операционными соображениями".

Могут ли США ударить по Ирану в ближайшее время?