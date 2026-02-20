Правительственные, военные и ядерные цели: Трамп рассматривает ограниченный удар по Ирану, – ABС

В США изучают варианты ударов по Ирану, включая ограниченную операцию. Вашингтон дает Тегерану до 15 дней на заключение ядерной сделки, пока стягивает на Ближний Восток войска.

Президент США Дональд Трамп уверяет, что если стороны не подпишут соглашение – произойдут "плохие вещи". Об этом сообщает ABC News.

Как США готовится к возможному удару по Ирану?

Как сообщили источники издания, Трамп рассматривал несколько сценариев военных ударов по Ирану. В частности, речь идет об ограниченном ударе, который якобы должен усилить переговорную позицию США. Также Америка рассматривала более широкие атаки по правительственным, военным и ядерным объектам Тегерана.

Издание напомнило, что американский лидер установил срок для заключения ядерной и ракетной программы. Сначала Трамп дал 10 дней, а потом "максимум 15".

Кроме "действительно плохих вещей" в случае неподписания соглашения, Трамп анонсировал, что это может стать "неудачей" для Тегерана.

Как рассказали аналитики, последние недели американские военные перебросили на Ближний Восток более 100 самолетов и более десяти кораблей, включая два авианосца USS Gerald Ford и USS Abraham Lincoln. Ожидается также прибытие "Форда". Тогда численность войск США в регионе может вырасти до 40 тысяч.

Имеющихся ресурсов достаточно для поддержки недельной кампании против исламского правительства, что разжигает широкие слухи о том, что США находятся на грани войны,

– говорят источники издания.

Сейчас американская сторона хочет, чтобы Иран вывез обогащенный уран, оставшийся в стране, ограничил ракеты большой дальности и прекратил поддержку "Хезболлы" и хуситов. Иран на эти требования пока не согласился.

Иран угрожает в ответ

Источники издания говорят, что после переговоров в Женеве Тегеран предложит новое письменное предложение в течение двух недель.

В то же время Иран предупредил ООН, что в случае атаки "все базы и активы в регионе станут законными целями". Эксперты предостерегают, что риски конфликта высоки.

Последние заявления о конфликте с Ираном