"Он слабый": Трамп резко раскритиковал Папу, но в Ватикане ответили на громкие обвинения
- Трамп раскритиковал Папу Льва XIV за слабость в реагировании на пандемию COVID-19 и ядерную программу Ирана.
- Папа Лев XIV ответил, что не будет вступать в публичные споры, а продолжит призывать к миру.
Президент США Дональд Трамп резко раскритиковал Папу Льва XIV, обвинив его в слабости и политических ошибках. В Ватикане ответили, что не боятся давления и в дальнейшем будут говорить о необходимости мира.
Президент США Дональд Трамп выступил с резкой критикой в адрес Папы Льва XIV в соцсети Truth Social. Он обвинил понтифика в "слабости".
Смотрите также У них почти ничего не осталось: Трамп назвал следующие потенциальные цели в Иране
За что Трамп упрекнул Папу?
Трамп заявил, что Папа якобы недостаточно жестко реагировал на ограничения во время пандемии COVID-19, когда, по его словам, преследовали священнослужителей. Также он раскритиковал позицию понтифика по ядерной программе Ирана, заявив, что не поддерживает идею возможного обладания Тегераном ядерным оружием. Отдельно президент США упомянул и Венесуэлу, осудив взгляды Папы на политику Вашингтона в отношении этой страны.
Трамп также поставил под сомнение избрание Папы, заявив, что оно могло иметь политические мотивы. Отдельно он похвалил брата понтифика, назвав его сторонником движения MAGA, и призвал Льва XIV "сосредоточиться на роли Папы, а не политика".
Что ответили Трампу в Ватикане?
В ответ Папа Лев XIV заявил, что не намерен вступать в публичные споры с Трампом, но и в дальнейшем будет высказываться о войне, в частности вокруг Ирана. По его словам, его заявления не направлены против конкретных лиц, а имеют целью призыв к миру и примирению.
Понтифик подчеркнул, что не боится давления со стороны американской администрации и продолжит озвучивать позицию церкви. Он отметил, что Ватикан не занимается политикой в традиционном понимании, а его миссия – поиск путей к миру и предотвращения войн.
Важно! Ранее посол Ватикана в Украине Висвальдас Кульбокас заявил, что Ватикан не станет площадкой для мирных переговоров по окончанию войны в Украине. Фокус Ватикана сосредоточен на гуманитарной помощи гражданским и пленным.
Какие заявления прозвучали от Трампа о войне на Ближнем Востоке?
Президент США Дональд Трамп заявил, что США и их партнеры направят тральщики в Ормузский пролив для очистки от мин, оставленных Ираном. Он объявил о намерении ограничить проход через пролив, привлекая к этому процессу государства Персидского залива.
Трамп заявил, что в долгосрочной перспективе цены на нефть и газ могут снизиться после стабилизации глобальной ситуации. Однако, он заметил, что применение ядерного оружия может привести к обвалу мировых рынков и дестабилизировать инвесторские ожидания.
Также американский лидер заявил, что не позволит Ирану зарабатывать деньги на нефти, выборочно пропуская танкеры через Ормузский пролив, и пригрозил уничтожить Иран за один день. Президент США выразил недовольство союзниками, такими как Япония и Южная Корея, которые, по его мнению, не оказывают достаточной помощи, хотя имеют критическую зависимость от Ормузского пролива.