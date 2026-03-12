Израиль не собирался брать Тегеран: сколько еще может длиться война на Ближнем Востоке

Израиль никогда не собирался захватывать Тегеран и свергать режим за 2 –3 дня. Сейчас идет подготовка почвы, чтобы когда-то свергнуть иранский режим.

Израильский журналист Эмиль Шлеймович рассказал 24 Каналу, что сейчас продолжаются консультации в политических кругах в Израиле. Примерно до конца марта тамошний премьер-министр Беньямин Нетаньяху хотел бы завершить всю операцию. Далее страна может пойти на досрочные выборы. Это добавит ему поддержки.

Чего ожидать дальше?

По словам Шлеймовича, параллельно Трамп делает различные заявления. С одной стороны, он говорит, что нанесет чрезвычайный сильный удар по Ирану; с другой, говорит, что там никаких проблем нет. Все эти заявления влияют на цены на нефть.

Я не сторонник конспирологии. Но в США могут быть люди, которые радовались, что у них президент является бизнесменом. Возможно, кто-то сидит и знает инсайды. Затем покупает акции или нефть, когда рынок проседает, а потом продает,

– отметил Шлеймович.

Трамп, возможно, хотел бы побыстрее все завершить и объявить о победе. Возможно, приход Моджтаба Хаменеи, который является сыном ликвидированного Али Хаменеи, не дает ему это сделать. Это явно не тот вариант, на который рассчитывал Трамп.

Недавно Трамп заявил, что Соединенные Штаты уже победили в конфликте с Ираном. Это якобы произошло еще в первые часы операции.

Трамп тоже хочет показать что-то электорату. В США же будут промежуточные выборы в Конгресс. Он не может просто сказать, что все надоело и забрать все войска. Впрочем, мы не знаем, что сейчас стоит на столе у советников Трампа и какие там расчеты,

– сказал Шлеймович.

В любом случае операция против Ирана была успешной. Там удалось уничтожить фактически всю важную инфраструктуру Корпуса стражей Исламской революции. Вероятно, все приближается к завершению операции.

