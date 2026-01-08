Рубио уже дал ответ, – республиканец развеял мечты Путина о разделении сфер влияния с США

Возрождение доктрины Монро Трампом касается исключительно Латинской Америки, а не глобального передела влияния. Конгресс и американское общество не позволят президенту поступиться украинскими интересами, даже если бы такая идея возникла.

Борис Пинкус, общественный деятель и президент Республиканского клуба имени Рональда Рейгана, объяснил 24 Каналу, что госсекретарь Марко Рубио заявил о равнодушии Вашингтона к кремлевской позиции, что опровергает теорию о кулуарных договоренностях.

Пытается ли Трамп договориться с Кремлем из-за Венесуэлы?

Существуют две противоположные теории относительно действий Трампа в Венесуэле: первая – что увеличение венесуэльской нефтедобычи снизит цены на российскую нефть и лишит Путина средств на войну против Украины; вторая – что Кремль может не препятствовать США в Венесуэле в обмен на американские уступки по Украине.

"Это абсурд. Ответ уже дал Марко Рубио на пресс-конференции, когда его спросили о возможном вмешательстве России, он ответил, что США равнодушны к словам Москвы. Поэтому ни о каких путинских сферах влияния речь не идет. Другое дело – Трамп действительно возрождает доктрину Монро для Латинской Америки", – сказал Пинкус.

В 1823 году президент Джеймс Монро провозгласил Латинскую Америку зоной американских интересов, но тогдашний мир кардинально отличался от современного.

Не верьте тем, кто утверждает, будто это означает разделение мира между США, Россией и Китаем. Даже если бы Трамп и захотел это сделать, ему не позволят. Он не диктатор, его контролируют Конгресс и американский народ, 64% которого поддерживает Украину,

– подчеркнул Пинкус.

Что еще известно о заявлениях Трампа?