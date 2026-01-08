Организации преимущественно отвечали за глобальную политику устойчивого развития. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на пресс-службу Белого дома.

Смотрите также Трамп может купить Гренландию: в США обсуждают варианты получения острова

Что известно о выходе США из международных организаций?

По данным пресс-службы Белого дома, США прекращают участие в 66 международных организациях: 31 структуре ООН и 35 организациях вне системы Организации Объединенных Наций.

В частности, вне системы ООН речь идет преимущественно об организациях, работающих в сферах климатической политики, возобновляемой энергетики, окружающей среды, демократии, культуры, миграции, кибербезопасности и международного развития. В то же время среди структур ООН – органы и программы, связаны с экономическим и социальным развитием, климатом, гендерной политикой, правами человека, миростроительством, торговлей, образованием и гуманитарными вопросами.

В Вашингтоне заявили, что эти структуры "больше не отвечают интересам Америки".

Также в Белом доме отметили, что часть из них продвигает радикальную климатическую политику, идеи глобального управления и идеологические программы. Такие заявления, по мнению администрации, противоречат суверенитету и экономической мощи США.

Что известно о последних заявлениях представителей США?