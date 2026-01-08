Організації переважно відповідали за глобальну політику сталого розвитку. Про це пише 24 Канал з посиланням на пресслужбу Білого дому.

Дивіться також Трамп може купити Гренландію: у США обговорюють варіанти отримання острова

Що відомо про вихід США з міжнародних організацій?

За даними пресслужби Білого дому, США припиняють участь у 66 міжнародних організаціях: 31 структурі ООН та 35 організаціях поза системою Організації Об’єднаних Націй.

Зокрема, поза системою ООН ідеться переважно про організації, що працюють у сферах кліматичної політики, відновлюваної енергетики, довкілля, демократії, культури, міграції, кібербезпеки та міжнародного розвитку. Водночас серед структур ООН – органи й програми, пов'язані з економічним і соціальним розвитком, кліматом, гендерною політикою, правами людини, миробудуванням, торгівлею, освітою та гуманітарними питаннями.

За словами Білого дому, ці структури "більше не відповідають інтересам Америки".

Також у Білому домі зазначили, що частина з них просуває радикальну кліматичну політику, ідеї глобального управління та ідеологічні програми. Такі заяви, на думку адміністрації, суперечать суверенітету й економічній потужності США.

Що відомо про останні заяви представників США?