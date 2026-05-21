В Венгрии хотят навсегда закрыть Орбану путь к власти: в парламент внесли новую поправку

Правящая партия Венгрии "Тиса" подала в парламент конституционную поправку, которая ограничивает пребывание на посту премьера максимум восемью годами. В случае принятия изменения фактически сделают невозможным возвращение к власти экс-премьера Виктора Орбана.

21 мая правящая партия Венгрии "Тиса" начала выполнять предвыборные обещания Мадьяра. Об этом пишет Reuters.

Что известно о новой поправке, которую подали в парламент Венгрии?

Конституционная поправка предусматривает ограничение срока пребывания на посту премьер-министра до восьми лет. Инициативу ранее анонсировал действующий глава правительства Петер Мадьяр во время предвыборной кампании.

Согласно проекту, лица, которые уже занимали должность премьера не менее восьми лет, больше не смогут быть избраны на эту должность. Норма будет распространяться на все премьерские сроки, начиная со 2 мая 1990 года.

Таким образом, поправка фактически блокирует возможность возвращения к власти экс-премьера Виктора Орбана, который в целом возглавлял правительство страны в течение 16 лет.

Кроме этого, документ предусматривает ликвидацию Офиса защиты суверенитета – структуры, созданной во времена Орбана в 2023 году. Оппозиция и правозащитники ранее критиковали этот орган из-за составления списков медиа и организаций, которые власть считала "угрозой для Венгрии".

Также правительство Мадьяра планирует вернуть государственный контроль над фондами, которые управляют почти двадцатью венгерскими университетами. При предыдущей власти этим структурам было передано государственное имущество на сотни миллиардов форинтов.

Как Орбан потерял должность премьера, которую больше не сможет вернуть?

Виктор Орбан потерял должность премьер-министра Венгрии после сокрушительного поражения его партии "Фидес" на парламентских выборах 12 апреля 2026 года. Победу одержала оппозиционная партия "Тиса" во главе с Петером Мадьяром, которая получила конституционное большинство в парламенте.

На выборах зафиксировали рекордную явку. Партия "Тиса" получила 141 мандат из 199, тогда как "Фидес" получила лишь 55 мест. Именно так завершилось 16-летнее непрерывное правление Орбана, который возглавлял правительство с 2010 года.

9 мая 2026 года Петер Мадьяр официально вступил в должность премьер-министра Венгрии. Еще раньше, 25 апреля, Орбан заявил об отказе от депутатского мандата и сообщил, что покидает парламент, чтобы сосредоточиться на внутренней реорганизации партии "Фидес".

Какие еще изменения произошли в Венгрии после того, как Мадьяр стал премьер-министром?

В Венгрии завершили режим чрезвычайного положения, который действовал с 2020 года и неоднократно продлевался правительством Виктора Орбана. Страна возвращается к стандартному режиму управления после лет, когда власть работала преимущественно через правительственные указы. Чрезвычайное положение сначала ввели из-за пандемии COVID-19, а впоследствии продолжили после начала полномасштабной войны России против Украины.

Правительство Венгрии заявило об отказе от практики чрезвычайного управления и курс на стабилизацию экономики. Среди планов – снижение налога для работников с минимальной зарплатой до 9% и усиление предсказуемости финансовой политики.