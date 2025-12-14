У Путина ответили, обсуждали ли "корейский сценарий" в отношении Украины

Обновленная версия американского мирного плана предусматривает создание демилитаризованной зоны вдоль всей линии прекращения огня – от Донецкой до Запорожской и Херсонской областей. В Кремле ответили, рассматривали ли они этот момент с американцами.

Американские переговорщики обсудили мирный план, как с украинцами, так и россиянами. Сейчас Киев и Европа пытаются внести свои коррективы в этот документ. Эти правки вряд ли будут конструктивными. Об этом в комментарии пропагандисту Павлу Зарубину заявил советник Путина по внешней политике Юрий Ушаков, передает 24 Канал.

Рассматривает ли Москва "корейский сценарий" в отношении Украины?

Ушаков заявил, что пока не видел обновленную версию мирного плана, а также не ознакомлен с правками от украинцев и европейцев. Однако он уверен, что Россия будет возражать против них.

Ушаков предположил, что отредактированный Киевом план будет содержать неприемлемые для Кремля положения, в том числе и по территориальному вопросу.

Чиновник заявил, что территориальный вопрос обсуждали в Москве во время визита американских переговорщиков. По его словам, американцы якобы знают и понимают российскую позицию.

Что получится у них на бумагах после этих констульатций – я не знаю. Сомневаюсь, что там будет что-то хорошее,

– отметил чиновник.

Также он отметил, что во время переговоров с американцами по мирному плану "корейский сценарий" никогда не обсуждался.