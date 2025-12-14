Американские переговорщики обсудили мирный план, как с украинцами, так и россиянами. Сейчас Киев и Европа пытаются внести свои коррективы в этот документ. Эти правки вряд ли будут конструктивными. Об этом в комментарии пропагандисту Павлу Зарубину заявил советник Путина по внешней политике Юрий Ушаков, передает 24 Канал.
Смотрите также Зеленский нашел стратегию, как реагировать на мирный план Трампа, – WSJ
Рассматривает ли Москва "корейский сценарий" в отношении Украины?
Ушаков заявил, что пока не видел обновленную версию мирного плана, а также не ознакомлен с правками от украинцев и европейцев. Однако он уверен, что Россия будет возражать против них.
Ушаков предположил, что отредактированный Киевом план будет содержать неприемлемые для Кремля положения, в том числе и по территориальному вопросу.
Чиновник заявил, что территориальный вопрос обсуждали в Москве во время визита американских переговорщиков. По его словам, американцы якобы знают и понимают российскую позицию.
Что получится у них на бумагах после этих констульатций – я не знаю. Сомневаюсь, что там будет что-то хорошее,
– отметил чиновник.
Также он отметил, что во время переговоров с американцами по мирному плану "корейский сценарий" никогда не обсуждался.
- К слову, в последней версии американского мирного плана от Украины требуют вывести войска из части Донецкой и Луганской областей. Для России такого требования не ставят. Также план предусматривает создание демилитаризованной буферной зоны, которая будет международно признана как территория России.
- Украина направила США документ-ответ на обновленную версию мирного плана.
- По информации The New York Times, украинская инициатива состоит из 20 пунктов и направлена на прекращение войны. Из документа изъяли пункты, которые считаются неприемлемыми: в частности, передачу России отдельных районов востока и отказ от права на вступление в НАТО.
- Обсуждение мирного плана продолжится на встрече европейских лидеров, американских переговорщиков и Владимира Зеленского.