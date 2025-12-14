Американські переговорники обговорили мирний план, як з українцями, так і росіянами. Наразі Київ та Європа намагаються внести свої корективи у цей документ. Ці правки навряд чи будуть конструктивними. Про це в коментарі пропагандисту Павлу Зарубіну заявив радник Путіна із зовнішньої політики Юрій Ушаков, передає 24 Канал.
Чи розглядає Москва "корейський сценарій" щодо України?
Ушаков заявив, що наразі не бачив оновлену версію мирного плану, а також не ознайомлений із правками від українців та європейців. Однак він впевнений, що Росія буде заперечувати проти них.
Ушаков припустив, що відредагований Києвом план міститиме неприйнятні для Кремля положення, зокрема й щодо територіального питання.
Чиновник заявив, що терититоріальне питання обговорювали у Москві під час візиту американських переговорників. За його словами, американці нібито знають і розуміють російську позицію.
Що вийде у них на паперах після цих констульатцій – я не знаю. Сумніваюся, що там буде щось хороше,
– зазначив посадовець.
Також він наголосив, що під час переговорів з американцями щодо мирного плану "корейський сценарій" ніколи не обговорювався.
До слова, в останній версії американського мирного плану від України вимагають вивести війська з частини Донецької та Луганської областей. Для Росії такої вимоги не ставлять. Також план передбачає створення демілітаризованої буферної зони, яка буде міжнародно визнана як територія Росії.
Україна надіслала США документ-відповідь на оновлену версію мирного плану.
За інформацією The New York Times, українська ініціатива складається з 20 пунктів і спрямована на припинення війни. З документу вилучили пункти, які вважаються неприйнятними: зокрема, передачу Росії окремих районів сходу та відмову від права на вступ до НАТО.
Обговорення мирного плану продовжиться на зустрічі європейських лідерів, американських переговорників та Володимира Зеленського.