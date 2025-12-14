У Путіна відповіли, чи обговорювали "корейський сценарій" щодо України

Оновлена версія американського мирного плану передбачає створення демілітаризованої зони вздовж усієї лінії припинення вогню – від Донецької до Запорізької та Херсонської областей. У Кремлі відповіли, чи розглядали вони цей момент з американцями.

Американські переговорники обговорили мирний план, як з українцями, так і росіянами. Наразі Київ та Європа намагаються внести свої корективи у цей документ. Ці правки навряд чи будуть конструктивними. Про це в коментарі пропагандисту Павлу Зарубіну заявив радник Путіна із зовнішньої політики Юрій Ушаков, передає 24 Канал.

Чи розглядає Москва "корейський сценарій" щодо України?

Ушаков заявив, що наразі не бачив оновлену версію мирного плану, а також не ознайомлений із правками від українців та європейців. Однак він впевнений, що Росія буде заперечувати проти них.

Ушаков припустив, що відредагований Києвом план міститиме неприйнятні для Кремля положення, зокрема й щодо територіального питання.

Чиновник заявив, що терититоріальне питання обговорювали у Москві під час візиту американських переговорників. За його словами, американці нібито знають і розуміють російську позицію.

Що вийде у них на паперах після цих констульатцій – я не знаю. Сумніваюся, що там буде щось хороше,

– зазначив посадовець.

Також він наголосив, що під час переговорів з американцями щодо мирного плану "корейський сценарій" ніколи не обговорювався.