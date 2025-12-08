Громкий скандал в ЕС из-за миллионных махинаций: как коррупция и кумовство процветает в Европе, а не только в Украине

Европа содрогается от громких коррупционных скандалов и разоблачений топ-чиновников. Речь не об украинской операции "Мидас", а о влиятельных чиновниках ЕС.

Оказывается, к ним также есть большие вопросы, а специальные службы не отдыхают. 24 Канал рассказывает о последних новостях с антикоррупционного фронта в Старом свете и новую звездную фигурантку расследования – бывшую (в 2015 – 2019 годах) главную дипломатку ЕС Федерику Могерини.

В этом нам помог разобраться юрист-международник и дипломат в ранге чрезвычайного и полномочного посланника первого класса, генеральный консул Украины в Стамбуле (2006 – 2010) и директор договорно-правового департамента МИД Украины (2010 – 2014) Владимир Пузырко.

Читайте также Коррупционный скандал в ЕС: экс-глава европейской дипломатии подала в отставку

Что известно о громких задержаниях итальянцев в Бельгии?

2 декабря 2025 года бывшая Верховный представитель ЕС по внешней политике (это официальное название главного дипломата ЕС) итальянка Федерика Могерини была задержана Бельгийской федеральной судебной полицией.

Топ-чиновница Италии и ЕС после отставки стала ректором Колледжа Европы, престижного учебного заведения, готовящего будущих дипломатов и чиновников. И именно эта деятельность вызвала вопросы у силовиков.

Вместе с Могерини был задержан бывший генсек Европейской службы внешних дел и нынешний приглашенный профессор Колледжа Европы и глава Генерального директората по вопросам Ближнего Востока и Северной Африки Стефано Саннино, а также подчиненный Могерини в упомянутом учебном заведении Чезаре Зегретти.

Всех троих Европейская прокуратура подозревает в финансовом мошенничестве, связанном с обучением молодых дипломатов, финансируемом ЕС. Также их обвиняют в коррупции в сфере закупок, конфликте интересов и нарушении профессиональной тайны.

Как пишет итальянское издание AGI, после допроса Могерини и ее товарищи, в ночь на 3 декабря, были освобождены, а на рассвете федеральная полиция провела обыски в нескольких зданиях Колледжа Европы в Брюгге, в штаб-квартире Европейской службы внешних дел в Брюсселе и в домах подозреваемых.

4 декабря 2025 года Федерика Могерини объявила, что покинет пост ректора Колледжа Европы.

В какой схеме обвиняют Могерини и других?

Детали истории сообщает издание Euractiv. Расследование касается проекта Дипломатической академии ЕС и 9-месячной учебной программы для молодых дипломатов в государствах-членах, которую Европейская служба внешних действий предоставила Колледжу Европы в Бельгии на период 2021 – 2022 годов после конкурсного тендера.

Следствие разбирается, был ли Колледж Европы и/или его представители заранее проинформированы о критериях отбора тендерной процедуры и имели ли они достаточные основания считать, что им будет поручено реализацию проекта до официальной публикации тендерного объявления Европейской службой внешних действий.

Поводом для расследования стало заблаговременное, якобы под тендер, приобретение учебным заведением здания в Брюгге за 3,2 миллиона евро, которое впоследствии (после победы в тендере) было использовано как учебный корпус для дипломатов. Незадолго до того, как Европейская служба внешних дел опубликовала тендерное объявление, а впоследствии выделило заведению Могерини финансирование под проект в размере 654 000 евро.

Обратите внимание! В 2020 году назначение Могерини ректором очень важного и престижного учебного заведения вызвало подозрение в создании "синекуры" (хорошо оплачиваемая должность без значительных обязанностей) для отставной топ-чиновницы и спровоцировало большой скандал. Подробно о нем писало издание Politico.



Против назначения Могерини выступили некоторые сотрудники Колледжа, которые указывали на отсутствие соответствующего опыта у итальянки и отмечали отсутствие конкуренции при назначении. Также звучали обвинения в адрес административного совета Колледжа, которую возглавлял бывший президент Европейского совета Герман ван Ромпей, а также даже руководительницы ЕС Урсулы фон дер Ляйен.

Если вам показалось, что это какая-то очень "украинская история", то не переживайте слишком, потому что немало похожих примеров есть также в США и других странах.

Итальянское кумовство – реальность или выдумка СМИ?

Дело в отношении своих земляков уже прокомментировал вице-премьер-министр и министр иностранных дел Италии Антонио Таяни по прибытии на встречу министров иностранных дел НАТО. Тот самый, чьи слова относительно поддержки Украины Италией по программе PURL были неверно истолкованы, что повлекло истерику в сети. В этом вопросе он был более однозначен и, де-факто, стал на сторону Могерини и компании.

Когда кого-то освобождают, потому что нет оснований держать его под стражей, это всегда положительный факт. Я говорил об этом с самого начала, я сторонник гарантий. Нужно понять, что сможет доказать обвинения против Могерини и Саннино. Повторяю, человек невиновен, пока он окончательно не осужден. Я так считаю по поводу всех, и Могерини и Саннино тоже,

– Антонио Таяни о деле Могерини.

Заявление господина Таяни – красивое и хорошее, потому что презумпцию невиновности необходимо уважать, но оно также оставляет немало вопросов и дает пространство для спекуляций. В частности, о существовании так называемого "итальянского землячества в сердце ЕС, которое делает свои темные дела в Брюсселе и действует по давнему, еще с античных времен принципу рука руку моет".

К сожалению, основания так считать есть, ведь итальянские чиновники и политики в последнее время действительно регулярно попадают в громкие коррупционные скандалы.

Это констатирует в разговоре с 24 Каналом и Владимир Пузырко:

Владимир Пузырко юрист-международник и дипломат в ранге чрезвычайного и полномочного посланника первого класса, генеральный консул Украины в Стамбуле (2006 – 2010) и директор договорно-правового департамента МИД Украины (2010 – 2014) Действительно, это не впервые, когда итальянские представители в ЕС становятся фигурантами коррупционных дел. Вспомните, например, строительство моста в Италии (через Мессинский пролив, который должен соединить Сицилию с континентальной Италией, сейчас смета проекта значительно превышает предыдущую, согласованную контрактом 2005 года, – 24 Канал), которое частично финансирует ЕС, и где смета строительства выросла втрое. Поэтому я таким новостям не удивляюсь. Посмотрим, каким будет решение суда, потому что могут дело спустить на тормоза, сказать, что ничего не было. А пока имеем расследование, презумпцию невиновности и действия следственных органов.

Владимир Пузырко подтверждает существование так называемого "итальянского землячества" в Брюсселе. В сердце ЕС как формальных, так и неформальных региональных структур или даже "клубов", объединяющих выходцев из разных стран много, но именно итальянцы в последнее время стали все чаще попадать в поле зрения полиции и прокуратуры.

Владимир Пузырко юрист-международник и дипломат в ранге чрезвычайного и полномочного посланника первого класса, генеральный консул Украины в Стамбуле (2006 – 2010) и директор договорно-правового департамента МИД Украины (2010 – 2014) "Итальянское землячество" действительно есть. В Совете Европы, ЕС, я (в своей практике, – 24 Канал) сталкивался с лоббистскими организациями, которые зарегистрированы в Брюсселе и занимаются получением грантов ЕС. Значительная часть (около 32% от общего бюджета, в 1980-е доля доходила до 70%) грантов ЕС идет на сельское хозяйство.



Над этим работают около 100 фирм, которые имеют миллионы евро (операционных бюджетов, – 24 Канал). Это вполне законная деятельность. В тендерах участвуют многие фирмы, но "почему-то" выигрывают одни и те же (говорится о мошенничестве с фондами ЕС NextGenerationEU, где оказались замешаны лоббистские компании из Румынии и Италии, – 24 Канал).

При этом дипломат призывает не вешать ярлыки на итальянцев, потому что проблема шире и не может быть приватизирована отдельной нацией.

Но не только Италия, потому что если взять турецкое общество, видим похожую картину. Я когда был генконсулом Украины в Стамбуле, то выучил слово rüşvet (взятка, – 24 Канал). Турки сами говорят, что у них экономика "рушветная", то есть взяточническая. То есть там также есть "откаты" и прочее. Но и в США также известны такие практики,

– отмечает он.

Системная коррупция в ЕС: какие еще громкие случаи были в Европе?

Долгое время создавалось впечатление, что вопрос системной коррупции в ЕС – второстепенный. Считалось, что ее победили и оставили где-то в прошлом, возможно, во временах знаменитого героя итальянского сериала "Спрут" – капитана Коррадо Катани. Но события последних лет доказывают, что это не так.

Потому что коррупционные скандалы взрываются постоянно и фигурантами становятся уже не мафиози (хотя и они также, слава Венгрии и Словакии), а тихие и на вид серые чиновники.

Вспомним лишь самые громкие коррупционные скандалы последних лет:

декабрь 2022 года – Qatargate или дело вице-президента ЕС Евы Кайли и взяток от Катара за право провести футбольный чемпионат мира. Тогда кроме представительницы Греции были выдвинуты обвинения ряду итальянских бюрократов (бывший депутат Европарламента от Италии Пьер Антонио Панцери, глава итальянского НКО "Нет мира без справедливости" Никколо Фига-Таламанка, генсек Международной конфедерации профсоюзов (со штаб-квартирой в Брюсселе) Лука Висентини);

финансовые махинации лидера французских ультраправых Марин Ле Пен со средствами ЕС;

со средствами ЕС; обогащение верхушки венгерской власти во главе с Виктором Орбаном на углеводородных контрактах с Россией и показательное богатство топ чиновников в бедной Венгрии (речь о записанном как сельхозугодья отца дворце Орбана и его персональном табуне зебр);

на углеводородных контрактах с Россией и показательное богатство топ чиновников в бедной Венгрии (речь о записанном как сельхозугодья отца дворце Орбана и его персональном табуне зебр); недоказанная, но хорошо известная схема подкупа россиянами немецких чиновников ради запуска "Северных потоков";

разоблачены схемы незаконного финансирования европейских политиков режимом ливийского диктатора Каддафи (по этому делу сейчас отбывает 5-летнее наказание бывший президент Франции Николя Саркози ) ;

; Operação Influencer в Португалии, когда в 2023 – 2024 годах был разоблачен ряд чиновников, которые проворачивали коррупционные схемы на проектах по добыче лития и производства "зеленого" водорода, используя незаконный лоббизм чиновников. Хотя обвинения в адрес топов не были подтверждены, расследование повлекло отставку правительства Антониу Кошты (нынешнего председателя Европейского совета);

(нынешнего председателя Европейского совета); Мошенничество с фондами NextGenerationEU. Европейская прокуратура сейчас расследует сотни случаев мошенничества, связанных со средствами Фонда восстановления и устойчивости (RRF) в разных странах, в частности в Италии и Румынии;

Дело Dobytkár в Словакии, когда словацкие чиновники были уличены на взятках от фермеров за неправомерный доступ к субсидиям ЕС;

рекультивация за счет Словакии и ЕС загрязненной территории завода Istrochem в Братиславе, который принадлежит олигарху и новому премьеру Чехии Андрею Бабишу.

А еще есть скандалы с послевоенным восстановлением в Косово, которыми занимаются частные компании из США, за которыми стоят бывшие чиновники из администрации президента Клинтона и даже целый генерал армии США – знаменитый Уэсли Кларк.



А еще – расследование по непрозрачным закупкам средств индивидуальной защиты во время пандемии COVID-19 в Великобритании, а над всем этим, словно слон в комнате, нависают махинации Китая в Греции, Италии, на Балканах и других частях Европы, которые никто особо не спешит расследовать.

Все это указывает на то, что коррупция в Европе (и не только в ней) существует, более того – охватывает различные сферы жизни, а значит – продолжает наносить большой вред. Но это также не означает, что с этим в Европе готовы мириться.

Как правильно понимать скандальные заявления венгерских чиновников?

Задержание Могерини и ее товарищей – шок, но сам факт расследования – это безусловный позитив, который говорит нам, что система борется с вирусом коррупции и имеет надежду на успех. Тем же путем идет и Украина, которая отчаянно пытается стать частью ЕС.

Поэтому даже хорошо, что венгерский министр Петер Сийярто, комментируя скандал в Брюсселе, проводит параллели с Украиной.

Здесь (в Брюсселе, – 24 Канал) также происходит огромная коррупция... Огромный коррупционный скандал в Киеве, огромный коррупционный скандал в Брюсселе, и, очевидно, в Брюсселе не очень хотят слишком фокусироваться на украинской коррупционной сети,

– заявил министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто 3 декабря в Брюсселе.

Вот только не ему критиковать ЕС, ведь у его страны и правительства, частью которого он является, очень большие проблемы с коррупцией. И именно они могут стать причиной электоральных изменений в Венгрии уже в начале 2026 года. И никто не удивится, если после них некоторые чиновники окажутся на скамье подсудимых в ожидании надлежащей юридической оценки их действий и поступков.

К теме Как венгерская оппозиция готовится к историческим выборам в Венгрии

Владимир Пузырко, говоря о скандальных заявлениях венгерских чиновников, напоминает об особенностях ментальности нации:

Владимир Пузырко юрист-международник и дипломат в ранге чрезвычайного и полномочного посланника первого класса, генеральный консул Украины в Стамбуле (2006 – 2010) и директор договорно-правового департамента МИД Украины (2010 – 2014) Мы должны помнить, что венгры пришли в Европу в Х веке откуда-то из-за Урала... Они имеют другой менталитет и относятся к России как к территории, откуда они пришли. Это очень непростая нация. Но нам необходимо отстаивать собственные интересы. Когда я работал в Посольстве Украины в Румынии в 90-х, изучал детально отношения румынско-венгерские. Там тоже непростые отношения. Поэтому эти заявления (Петера Сийярто, – 24 Канал) для меня не удивительны, потому что то же, что слышат сейчас украинцы, слышали румыны в 1995 году. Но они это преодолели – сейчас румыны с венграми имеют дружеские отношения, обе страны – члены НАТО.



Украина сейчас проходит похожий путь. Мы хотели бы, чтобы официальная Венгрия изменила к нам отношение, но мы должны защищать свои интересы, не воевать, а дипломатически поправлять. Нам нужна помощь во время войны, нам нужны хорошие экономические отношения для роста нашего бюджета, а вопросами исторической памяти пусть занимаются историки, а не государственные служащие.

Курс Украины на ЕС не имеет альтернативы

Также дело Могерини вряд ли может быть аргументом для сторонников народного депутата Гончаренко, который в дни Миндичгейта стал внезапным лицом украинской оппозиции к ЕС и начал пугать общество потерей субъектности в процессе выращивания слив и доения коров.

Операция "Мидас": Кто есть кто в масштабной схеме хищения миллионов в энергетике

По мнению Владимира Пузырька, громкие антикоррупционные разоблачения в Брюсселе и Брюгге не должны отпугивать украинцев, а ее власть останавливать курс на евроинтеграцию:

Владимир Пузырко юрист-международник и дипломат в ранге чрезвычайного и полномочного посланника первого класса, генеральный консул Украины в Стамбуле (2006 – 2010) и директор договорно-правового департамента МИД Украины (2010 – 2014) Конечно, Украина должна продолжать свой путь в ЕС. Когда мы станем членами ЕС, получим огромную программу помощи экономике. Конечно, что "наша коррупция", которая сейчас на страницах всех газет, дело Миндича – в Европе это видят. Даже снова поднялись голоса, что "мы – очень коррумпированное государство", но суть в том, что это было всегда.



Борьба с коррупцией – требование для членства в ЕС. Преступления не могут исчезнуть. Я говорю это как юрист. Мы боремся с коррупцией, у нас для этого есть специальные органы, действенные или нет – время покажет, но наш путь в ЕС не связан с тем, что там также есть случаи коррупции. На самом деле ЕС (несмотря на свои проблемы с коррупцией, – 24 Канал) нам очень помогает, на отпор российской агрессии идет очень большая помощь. Де-факто, мы уже члены ЕС, но, к сожалению, де-юре, еще не присутствуют в руководящих органах.

Также не следует забывать, что та же Венгрия в лице Орбана, Сийярто и других громких критиков ЕС не спешит покидать ряды Евросоюза, а еще крепче за нее держится. Что это как не реальное признание истинного значения ЕС?

Подробно История украинской коррупции – кто и как бежал из Украины с миллиардами

Поэтому Украина должна приложить все усилия, чтобы стать полновластным членом Европейского союза, и, конечно, не слушать провокаторов то ли с венгерскими, или российскими, или даже украинскими паспортами.

Правда, по мнению дипломата Владимира Пузырька, финализировать этот путь будет непросто, не только из-за политических спойлеров, но и через сельскохозяйственных лоббистов в странах ЕС, поскольку Украина с ее потенциалом и открытым рынком несет для всех них очень большую угрозу.