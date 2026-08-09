Демонстративный шаг в Приштине: со здания в столице Косово сняли флаг Украины

Визит Владимира Зеленского в Сербию вызвал неожиданную резкую реакцию в частично признанном Косово. В центре столицы страны с здания демонстративно сняли украинский сине-желтый флаг.

Об этом сообщил мэр косовского города Приштина Перпарим Рама.

Почему в Косово сняли флаг Украины?

Мэр столицы Косово 9 августа опубликовал видео демонтажа флага Украины и подчеркнул, что его страну "нужно уважать".

В столице Косово сняли с здания украинский флаг: смотрите видео

Когда Косово не уважают, столица Приштина всегда реагирует одинаково. Наше сочувствие и солидарность всегда будут на стороне народов, сталкивающихся с войной, насилием и преследованиями. Ведь мы, лучше многих других, знаем, что значит бороться за свободу, достоинство и право на существование как государства,

– написал Перпарим Рама.

В то же время чиновник подчеркнул, что ни одно дело и ни одна политика не могут основываться на унижении государственности Косово и жертв его народа.

Действия Приштины происходили на фоне недавнего визита президента Владимира Зеленского в Сербию, где он провел переговоры с Александром Вучичем.

Во время этой встречи сербский лидер также заявил, что не видит реалистичного сценария для скорого вступления Сербии в Евросоюз, несмотря на желание двигаться в этом направлении.