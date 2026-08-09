Про це повідомив мера косовського міста Приштина Перпарім Рама.
Чому у Косово прибрали прапор України?
Міський голова столиці Косово 9 серпня опублікував відео демонтажу стяга України та підкреслив, що його країну "потрібно поважати".
У столиці Косово зняли з будівлі український прапор: дивіться відео
Коли Косово не поважають, столиця Приштина завжди реагує однаково. Наша співчутливість і солідарність завжди будуть на боці народів, які зіштовхуються з війною, насильством та переслідуваннями. Адже ми, краще за багатьох інших, знаємо, що означає боротися за свободу, гідність і право на існування як держави,
– написав Перпарім Рама.
Водночас посадовець наголосив, що жодна справа і жодна політика не можуть ґрунтуватися на приниженні державності Косово та жертв його народу.
Крок Приштини відбувався на тлі нещодавнього візиту президента Володимира Зеленського до Сербії, де він провів переговори з Александром Вучичем.
Під час цієї зустрічі сербський лідер також заявив, що не бачить реалістичного сценарію для швидкого вступу Сербії до Євросоюзу, попри бажання рухатися в цьому напрямку.