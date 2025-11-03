Трамп объяснил, почему на Аляске для Путина расстелили красную дорожку
- Трамп прокомментировал встречу Путина на Аляске 15 августа с красной дорожкой.
- Президент США объяснил, что это обычный жест, который якобы делают для всех.
В пятницу, 15 августа, Владимир Путин посетил Аляску для переговоров с Дональдом Трампом. Тогда для встречи российского диктатора в США постелили красный ковер.
В конце концов, американский президент объяснил это в интервью 60 Minutes. Детали сообщает 24 Канал со ссылкой на CBSNews.
Смотрите также Трамп еще обязательно встретится с Путиным: политтехнолог сказал, для чего
Почему Трамп расстелил для Путина красную дорожку?
Во время интервью журналистка спросила Трампа о красной дорожке для Путина на Аляске. Американский президент взамен заметил, что это обычный жест.
Ну, я расстилаю красную дорожку для всех,
– объяснил он.
Напомним, после саммита в августе СМИ писали, что российского диктатора в США встретили гораздо теплее, чем Владимира Зеленского в Белом доме накануне.
Как Трамп встречал Путина: смотрите фото
К слову, эксклюзивно для 24 Канала политолог Петр Олещук рассказал, что саммит на Аляске поставил мир на грань тотального разрушения. Трамп якобы вознаградил военного преступника, включив его в публичное пространство. "У меня такое ощущение, что Трамп и его команда – это люди с низким уровнем гуманитарного образования и низким уровнем понимания всего, что касается общества, истории", – заметил эксперт.
В то же время министр финансов США Скотт Бессент назвал встречу демонстрацией силы Трампа. "Это было что-то вроде приглашения неконтролируемого соседа в ваш дом и показ ему вашего чехла для оружия", – сказал чиновник.
Другие последние заявления президента США:
Трамп заявил, что пока не рассматривает возможность передачи Украине дальнобойных ракет Tomahawk, но может изменить свое решение.
Политик также предположил, что урегулировать войну в Украине можно в течение нескольких месяцев, ведь Путин якобы хочет наладить торговлю с США. Кроме того, Россия могла потерять уже миллион солдат.
По мнению американского президента, Путин и Си Цзиньпин – жестокие, умные и сильные лидеры, с которыми "нельзя шутить".
Трамп якобы не думает о третьем президентском сроке, а республиканцы имеют сильную "скамейку запасных".