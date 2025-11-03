Трамп объяснил, почему на Аляске для Путина расстелили красную дорожку

В пятницу, 15 августа, Владимир Путин посетил Аляску для переговоров с Дональдом Трампом. Тогда для встречи российского диктатора в США постелили красный ковер.

В конце концов, американский президент объяснил это в интервью 60 Minutes. Детали сообщает 24 Канал со ссылкой на CBSNews.

Почему Трамп расстелил для Путина красную дорожку?

Во время интервью журналистка спросила Трампа о красной дорожке для Путина на Аляске. Американский президент взамен заметил, что это обычный жест.

Ну, я расстилаю красную дорожку для всех,

– объяснил он.

Напомним, после саммита в августе СМИ писали, что российского диктатора в США встретили гораздо теплее, чем Владимира Зеленского в Белом доме накануне.

К слову, эксклюзивно для 24 Канала политолог Петр Олещук рассказал, что саммит на Аляске поставил мир на грань тотального разрушения. Трамп якобы вознаградил военного преступника, включив его в публичное пространство. "У меня такое ощущение, что Трамп и его команда – это люди с низким уровнем гуманитарного образования и низким уровнем понимания всего, что касается общества, истории", – заметил эксперт.

В то же время министр финансов США Скотт Бессент назвал встречу демонстрацией силы Трампа. "Это было что-то вроде приглашения неконтролируемого соседа в ваш дом и показ ему вашего чехла для оружия", – сказал чиновник.

