Трамп пояснив, чому на Алясці для Путіна розстелили червоний килим

У п'ятницю, 15 серпня, Володимир Путін відвідав Аляску для переговорів з Дональдом Трампом. Тоді для зустрічі російського диктатора у США постелили червоний килим.

Зрештою, американський президент пояснив це в інтерв'ю 60 Minutes. Деталі повідомляє 24 Канал із посиланням на CBSNews.

Чому Трамп розстелив для Путіна червону доріжку?

Під час інтерв'ю журналістка запитала Трампа про червоний хідник для Путіна на Алясці. Американський президент натомість зауважив, що це звичайний жест.

Ну, я розстеляю червону доріжку для всіх,

– пояснив він.

Нагадаємо, після саміту в серпні ЗМІ писали, що російського диктатора у США зустріли набагато тепліше, аніж Володимира Зеленського в Білому домі напередодні.

До слова, ексклюзивно для 24 Каналу політолог Петро Олещук розповів, що саміт на Алясці поставив світ на межу тотальної руйнації. Трамп нібито винагородив воєнного злочинця, включивши його в публічний простір. "У мене таке відчуття, що Трамп і його команда – це люди з низьким рівнем гуманітарної освіти та низьким рівнем розуміння всього, що стосується суспільства, історії", – зауважив експерт.

Водночас міністр фінансів США Скотт Бессент назвав зустріч демонстрацією сили Трампа. "Це було щось на кшталт запрошення неконтрольованого сусіда до вашого будинку та показ йому вашого чохла для зброї", – сказав чиновник.

