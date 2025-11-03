Трамп пояснив, чому на Алясці для Путіна розстелили червоний килим
- Трамп прокоментував зустріч Путіна на Алясці 15 серпня з червоною доріжкою.
- Президент США пояснив, що це звичайний жест, який нібито роблять для всіх.
У п'ятницю, 15 серпня, Володимир Путін відвідав Аляску для переговорів з Дональдом Трампом. Тоді для зустрічі російського диктатора у США постелили червоний килим.
Зрештою, американський президент пояснив це в інтерв'ю 60 Minutes. Деталі повідомляє 24 Канал із посиланням на CBSNews.
Чому Трамп розстелив для Путіна червону доріжку?
Під час інтерв'ю журналістка запитала Трампа про червоний хідник для Путіна на Алясці. Американський президент натомість зауважив, що це звичайний жест.
Ну, я розстеляю червону доріжку для всіх,
– пояснив він.
Нагадаємо, після саміту в серпні ЗМІ писали, що російського диктатора у США зустріли набагато тепліше, аніж Володимира Зеленського в Білому домі напередодні.
До слова, ексклюзивно для 24 Каналу політолог Петро Олещук розповів, що саміт на Алясці поставив світ на межу тотальної руйнації. Трамп нібито винагородив воєнного злочинця, включивши його в публічний простір. "У мене таке відчуття, що Трамп і його команда – це люди з низьким рівнем гуманітарної освіти та низьким рівнем розуміння всього, що стосується суспільства, історії", – зауважив експерт.
Водночас міністр фінансів США Скотт Бессент назвав зустріч демонстрацією сили Трампа. "Це було щось на кшталт запрошення неконтрольованого сусіда до вашого будинку та показ йому вашого чохла для зброї", – сказав чиновник.
Інші останні заяви президента США:
Трамп заявив, що наразі не розглядає можливість передачі Україні далекобійних ракет Tomahawk, але може змінити своє рішення.
Політик також припустив, що врегулювати війну в Україні можна протягом декількох місяців, адже Путін нібито хоче налагодити торгівлю зі США. Окрім того, Росія могла втратити вже мільйон солдатів.
На думку американського президента, Путін і Сі Цзіньпін – жорстокі, розумні й сильні лідери, з якими "не можна жартувати".
Трамп нібито не думає про третій президентський термін, а республіканці мають сильну "лаву запасних".