Путин готовит "конфеты" для Трампа: политолог предположил, на чем может сыграть Кремль
В Будапеште ожидается встреча Дональда Трампа и Владимира Путина. Это событие вызывает интерес из-за вероятных российских предложений, которые могут повлиять на позицию США по войне.
Политолог Владимир Фесенко в эфире 24 Канала предположил, что Кремль готовит для Трампа привлекательные, но коварные "конфеты", чтобы восстановить свое влияние. Он отметил, что без решительной позиции Вашингтона никакого прорыва в переговорах не будет.
Как Трамп меняет позицию по войне в Украине?
Дональд Трамп за девять месяцев президентства уже несколько раз менял подход к завершению войны. Сейчас он вернулся к идее прекращения боевых действий по линии фронта, однако Россия не соглашается на такие условия. Это затрудняет достижение любых договоренностей и создает новые риски для Украины.
Трамп хочет прекращения войны, но за девять месяцев его президентства, он уже шесть раз менял свою позицию. Сейчас он снова вернулся к первоначальной идее прекращения боев по линии фронта, однако Россия против этого,
– объяснил Фесенко.
Непоследовательность американского президента дает Кремлю пространство для маневра. Москва пытается использовать колебания Трампа, чтобы продвинуть собственные условия мира. В итоге это может сделать предстоящий саммит менее результативным.
Путин пытается повлиять на Трампа
Главная цель Путина во время встречи в Будапеште – восстановить личное влияние на американского президента. Кремль готовит символические "конфеты" – предложения, которые будут выглядеть как уступки, но фактически выгодны только России. Такие действия должны создать впечатление, что именно Украина блокирует мирные инициативы.
Каждая встреча Путина с Трампом – это способ повлиять на него, восстановить манипуляционное влияние. В Кремле это понимают, поэтому готовят свои конфеты для Трампа, коварные предложения, чтобы заманить его на свою сторону,
– отметил политолог.
Через такие сценарии Москва стремится склонить Трампа к давлению на Киев и переложить ответственность за продолжение войны на Украину. В то же время это позволит Кремлю представить себя миротворцем, который якобы стремится к компромиссу. Именно поэтому европейским союзникам важно сохранить активную коммуникацию с США до и после саммита.
Что известно о подготовке переговоров Трампа и Путина в Будапеште?
- После телефонного разговора Дональда Трампа с Владимиром Путиным американский лидер заговорил о возможной встрече в Будапеште. Этот звонок сорвал ожидания прорыва после визита Зеленского в США и стал выгодным для Кремля, который стремится затянуть процесс и выиграть время.
- Во время подготовки встречи обсуждались условия потенциального перемирия, однако Москва начала распространять противоречивые заявления, создавая давление на Вашингтон. Россия использовала тему Будапешта, чтобы отвлечь внимание Запада от реальных решений по поддержке Украины.
- После переговоров между Марко Рубио и Сергеем Лавровым встречу Трампа и Путина решили отложить на неопределенное время. В Кремле заявили, что "встреча не планировалась", формально оставив пространство для маневра и очередных манипуляций.