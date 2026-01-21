Укр Рус
Геополитика Америка Критика Европы, Байдена и восхваление себя: главное из выступления Трампа в Давосе
21 января, 16:14
Критика Европы, Байдена и восхваление себя: главное из выступления Трампа в Давосе

Сергей Попович

Трамп выступает на Всемирном экономическом форуме в Давосе. Его речь полна критики Европы и восхваления собственной политики.

Трамп выступает в Давосе с речью.

Главные заявления Трампа в Давосе

Речь Трампа в Давосе с переводом: смотрите видео

 

16:30, 21 января

Трамп говорит, что Гренландию "отдали" Дании после Второй мировой войны.

16:30, 21 января

Трамп заявил, что США не будут воевать против Гренландии

Соединенные Штаты не будут применять военную силу в Гренландии, 
– заявил Трамп.

Наверное, это самое большое заявление, которое я хочу здесь сделать, потому что люди думают, что я буду прибегать к силе, но нет, я не буду этого делать. Ни в коем случае я не буду прибегать к силе. Все, что просит США, это Гренландия", – сказал он.

"У них есть выбор. Они могут сказать "да", и мы будем очень, очень благодарны. Или же они могут сказать "нет" – и мы будем помнить", – добавил президент США.

16:29, 21 января

Трам убежден, что только США способны "защитить Гренландию".

16:28, 21 января

По словам президента США, "Канада живет благодаря Соединенным Штатам".

16:28, 21 января

Венесуэла будет зарабатывать больше денег в следующие шесть месяцев, чем за последние 20 лет, – Трамп.

16:27, 21 января

"За последнее десятилетие Европа превратилась в проблемный континент", – считает Трамп.

16:26, 21 января

Я хочу встретиться сегодня с Зеленским, я считаю, что Путин хочет подписать мирное соглашение, 
– Трамп.

16:25, 21 января

По его словам, вскоре людей привлекут к ответственности за то, что они сделали в Украине.

16:24, 21 января

Война в Украине никогда бы не началась, если бы я победил на выборах в 2020-м году, 
– говорит Трамп.

16:24, 21 января

Две недели назад появилось оружие, о котором раньше никто не слышал. Все может быть уничтожено буквально одной ракетой. Не существует ПВО, способной перехватить такую ракету, 
– Трамп.

16:22, 21 января

Гренландия нужна США, чтобы построить "самый большой "золотой купол" в истории" (американский проект системы противоракетной обороны, – 24 Канал) для защиты от врагов, 
– заявил Дональд Трамп.

16:20, 21 января

Европа должна приложить значительные усилия, чтобы уладить войну в Украине. США находятся очень далеко – нас разделяет огромный океан, 
– президент США.

16:19, 21 января

Я уже год работаю над улаживанием войны между Россией и Украиной. Я уладил восемь войн. Мне позвонил Путин. Мы говорили об Армении и Азербайджане. Он сказал: "Я не верю, что ты уладил конфликт. Я работаю над этим десять лет, а ты сделал это буквально за день", – рассказал Трамп.

16:17, 21 января

США заключили торговых соглашений на 40% своей внешней торговли.

16:17, 21 января

Трамп заявил, что федеральные расходы в США упали на 100 миллиардов долларов.

16:16, 21 января

США вводят тарифы против других стран, чтобы исправить нанесенный ущерб Соединенным Штатам, говорит Трамп.

16:15, 21 января

Я люблю Европу, но она движется в неправильном направлении, 
– говорит Трамп.

16:12, 21 января

Трамп назвал США экономическим двигателем планеты и заявил, что рост американской экономики приносит пользу всем странам.

16:11, 21 января

Дела у Венесуэлы идут фантастически, говорит Трамп.