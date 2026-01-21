Критика Европы, Байдена и восхваление себя: главное из выступления Трампа в Давосе
Трамп выступает на Всемирном экономическом форуме в Давосе. Его речь полна критики Европы и восхваления собственной политики.
Трамп выступает в Давосе с речью.
Главные заявления Трампа в Давосе
Речь Трампа в Давосе с переводом: смотрите видео
Трамп говорит, что Гренландию "отдали" Дании после Второй мировой войны.
Соединенные Штаты не будут применять военную силу в Гренландии,
Наверное, это самое большое заявление, которое я хочу здесь сделать, потому что люди думают, что я буду прибегать к силе, но нет, я не буду этого делать. Ни в коем случае я не буду прибегать к силе. Все, что просит США, это Гренландия", – сказал он.
"У них есть выбор. Они могут сказать "да", и мы будем очень, очень благодарны. Или же они могут сказать "нет" – и мы будем помнить", – добавил президент США.
Трам убежден, что только США способны "защитить Гренландию".
По словам президента США, "Канада живет благодаря Соединенным Штатам".
Венесуэла будет зарабатывать больше денег в следующие шесть месяцев, чем за последние 20 лет, – Трамп.
"За последнее десятилетие Европа превратилась в проблемный континент", – считает Трамп.
Я хочу встретиться сегодня с Зеленским, я считаю, что Путин хочет подписать мирное соглашение,
По его словам, вскоре людей привлекут к ответственности за то, что они сделали в Украине.
Война в Украине никогда бы не началась, если бы я победил на выборах в 2020-м году,
Две недели назад появилось оружие, о котором раньше никто не слышал. Все может быть уничтожено буквально одной ракетой. Не существует ПВО, способной перехватить такую ракету,
Гренландия нужна США, чтобы построить "самый большой "золотой купол" в истории" (американский проект системы противоракетной обороны, – 24 Канал) для защиты от врагов,
Европа должна приложить значительные усилия, чтобы уладить войну в Украине. США находятся очень далеко – нас разделяет огромный океан,
Я уже год работаю над улаживанием войны между Россией и Украиной. Я уладил восемь войн. Мне позвонил Путин. Мы говорили об Армении и Азербайджане. Он сказал: "Я не верю, что ты уладил конфликт. Я работаю над этим десять лет, а ты сделал это буквально за день", – рассказал Трамп.
США заключили торговых соглашений на 40% своей внешней торговли.
Трамп заявил, что федеральные расходы в США упали на 100 миллиардов долларов.
США вводят тарифы против других стран, чтобы исправить нанесенный ущерб Соединенным Штатам, говорит Трамп.
Я люблю Европу, но она движется в неправильном направлении,
Трамп назвал США экономическим двигателем планеты и заявил, что рост американской экономики приносит пользу всем странам.
Дела у Венесуэлы идут фантастически, говорит Трамп.