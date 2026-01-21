Критика Европы, Байдена и восхваление себя: главное из выступления Трампа в Давосе

Трамп выступает на Всемирном экономическом форуме в Давосе. Его речь полна критики Европы и восхваления собственной политики.

Трамп выступает в Давосе с речью.

Смотрите также Давление на Европу продолжается: Трамп пригрозил остановить всю поддержку Украины, включая оружие

Главные заявления Трампа в Давосе

Речь Трампа в Давосе с переводом: смотрите видео